Gilets jaunes : le site parodique Le Gorafi se désole de ne pas voir le rond-point de Saint-Germain-le-Fouilloux bloqué

Une nouvelle fois, "Le Gorafi" se moque, gentiment et avec humour, du village mayennais. En pleine mobilisation des gilets jaunes, le site humoristique publie le témoignage du rond-point de la commune.

Saint-Germain-le-Fouilloux, France

L'actualité est lourde, le climat social et politique l'est tout autant en ce moment. Alors, dans ces cas-là, rire ne peut pas faire de mal. Et ce sont nos confrères du "Gorafi" qui s'en charge.

Dans un article amusant, ils s'intéressent, une fois de plus, au rond-point de Saint-Germain-le-Fouilloux qui "n’a toujours pas été bloqué. Une situation qui préoccupe l’intéressé qui ne comprend pas ce désamour. Reportage".

"Le Gorafi" fait donc témoigner ce rond-point : "Je ne suis pas assez beau ? Assez rond ? Qu’est-ce qu’on me reproche exactement ? Quand je vois les autres ronds-points, moins récents mais qui sont bloqués eux, avec des barrières, des barrages filtrants, je ne comprends pas".

Et d'expliquer que "les leaders du mouvement ont dénoncé ce rond-point d’être à la solde du gouvernement. De son côté le rond-point n’écarte pas de s’unir avec d’autres ronds-points laissés pour compte et mettre en place eux aussi des opérations de blocages".

C'est la deuxième fois en quelque mois que "Le Gorafi" met à l'honneur le rond-point de Saint-Germain-le-Fouilloux. En avril dernier, il racontait qu'Emmanuel Macron craindrait une question-piège sur ce sujet à l'occasion d'une interview télévisée.

Un rond-point triste de ne toujours pas avoir été bloqué par les Gilets-Jaunes https://t.co/eD9y9cS3Xu — Le Gorafi (@le_gorafi) December 2, 2018