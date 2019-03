Gims a rencontré les enfants de l'IEM de La Roche-sur-Yon qui avaient fait le buzz en l'invitant à passer les voir

Florence, la maman de Martin, 6 ans, et son idole Gims au Vendéspace ce vendredi.

Ils l'ont fait ! Les enfants de l'institut d'éducation motrice de La Roche-sur-Yon ont rencontré leur idole maître Gims, avant son concert ce vendredi 8 mars au Vendéspace. Les 23 enfants, polyhandicapés, avaient réalisé un clip sur la chanson La Même du chanteur à l'automne dernier.

Maître Gims est vraiment venu. Le vrai ! - Mattéo, l'un des enfants

La maman d'un d'entre eux, Martin, né grand prématuré et âgé de 6 ans, avait lancé un grand appel sur les réseaux sociaux pour qu'il vienne voir le clip avec eux. Il a été partagé plus de 7300 fois. Finalement c'est le chanteur qui les a invités à la salle de concert, quelques heures avant son concert.

15 minutes de bonheur (et des câlins aussi)

La rencontre avait été préparée dans le plus grand secret, entre la mère d'un des élèves et le directeur artistique de la star. La confirmation n'est venue que mardi, à quatre jours de la rencontre. Le temps quand même d'organiser un convoi pour amener les parents et les enfants, dont certains sont en fauteuil roulant, jusqu'au Vendéspace, la salle de concert où s'est déroulée la rencontre.

Je pense qu'on va en parler, reparler avec eux, c'est un souvenir qui va rester à vie - Christelle, une maman

"Je suis quelqu'un qui ne lâche pas facilement, et on a réussi", s'exlame Florence, la maman de Martin. Selon elle, même si la rencontre n'a duré que 15 minutes, la star été très touchée par le clip réalisé par les enfants. Gims leur a offert quelques cadeaux, des photos. Certains ont même demandé des câlins !