Gironde : à Cadaujac, un joueur de rugby amateur échappe à la mort grâce à ses coéquipiers

Une histoire qui rappelle que se former aux premiers secours peut sauver des vies. À Cadaujac, trois joueurs de l'équipe vétéran du rugby-club ont sauvé la vie d'un de leurs coéquipiers qui était victime d'un arrêt cardiaque. Ils ont pu le ranimer avant l'arrivée des secours.

Comme tous les jeudi, les joueurs du Rugby club amateur de Cadaujac, commune située à proximité de Bordeaux, se réunissent pour taper le ballon ovale. Mais ce jour-là alors qu'ils s’entraînent, un de leur camarade, François Dubosq, s'effondre d'un coup frappé par un arrêt cardiaque. Ce sont alors ses coéquipiers qui le ranime grâce à leur formation aux premiers secours. Des gestes qui lui sauvent la vie avant l'arrivée des secours.

De l'importance d'être formé aux premiers secours

"Un gars au sol sur un terrain de rugby c'est banal sauf que là, on voit qu'il ne se relève pas alors qu'en plus il n'y a pas eu de chocs. Moi j'ai directement pensé qu'il faisait un arrêt cardiaque puisqu'on est âgé , on a tous une cinquantaine d'année." raconte François Auvert, l'un des joueurs qui a sauvé la vie de François Dubosq.

Alors après avoir appelé les secours, lui et ses camarades, Stéphane Baleix et Laurent Bottin, prennent le pouls du joueur à terre et essayent de le stimuler sans succès. Il est alors décidé d'utiliser le défibrillateur : "comme j'ai été éducateur Rugby, j'ai passé le PSC1 [Prévention et secours civiques de niveau] et on m'avait appris à utiliser un défibrillateur sur un mannequin. En plus de cela, Stéphane Baleix, l'autre joueur-sauveteur, a été pompier volontaire." explique François Auvert.

En repensant à cette journée, le rugbyman amateur affirme :