Gironde : championnat du monde de lancer de tongs d'Hourtin, un record battu

4 tirs de plus de 25 mètres : Paul et Moram sont non seulement champions du monde de lancer de tongs, tous tirs cumulés mais ils viennent en plus de battre le record en la matière. Quant aux record de longueur, établi à 39,56 mètres, il reste imbattu cette année.

Hourtin, France

Pour cette 17e édition du championnat du monde de lancer de tongs à Hourtin en Gironde, un record a été battu : celui des tirs cumulés. Paul et Moram ont totalisé 107,92 mètres de distance sur l'ensemble de leurs lancers, pulvérisant l’ancien record établi à 102,51 mètres. Quant à la catégorie de la compétition la plus prestigieuse, celle du tir le plus long, le record reste imbattu à 39,56 mètres.

Des règles strictes pour une compétition de haut vol

Sous le regard de 500 spectateurs, 32 équipes, juniors et seniors confondus, se sont affrontées pendant près de deux heures.

Deux formalités : la tong ne doit pas dépasser 225 grammes. Quitte à ce que certains participants rabotent leur précieux instrument. Et il faut être deux sur le terrain : un lanceur, un attrapeur.

Ensuite, chacun sa technique. Depuis 7 ans qu'il participe à la compétition, Christian a rodée la sienne. Un travail de longue haleine sur toute l'année, et qui paie puisqu'il a remporté la coupe l'année dernière avec son acolyte Manu. Un tir à 36 mètres 23, soit 3m33 de moins que le record du monde.

"J'essuie bien mon pied, pour qu'il se cale bien sur la tong, je le recroqueville un peu sur l'avant de la chaussure, et avec un seul pas d'élan, au moment où je lâche et j'essaie de pivoter légèrement le pied pour que la tong parte perpendiculaire au sol," explique Christian.

Pour Laurent, joueur de foot, la technique est la même que pour shooter dans un ballon : un geste sec et puissant, la jambe bien dans l'axe pour diriger la tong. Une technique éprouvée puisqu'avec son fils Charly, ils ont remporté cette année le prix du tir le plus long avec un lancer à 34 mètres 66.

Mais tous le reconnaissent : il y a une grande part de chance dans les résultats. Pour preuve ce nouveau record de tirs cumulés établi par Paul et Moram, qui participaient pour la première fois au championnat. Un total de 107,92 mètres, avec 4 tirs validés (sur 5 lancers) de plus de 25 mètres.

On était partis pour rigoler et on gagne ! — Paul.

"On essaiera de revenir l'année prochaine, pour défendre notre titre !," ajoute ce travailleur saisonnier de 24 ans. Il brandit fièrement l'instrument de sa victoire : une tong noire, rongée sur les bords pour atteindre les 225 grammes réglementaires.