Gironde : Christiane Lambert victime d'un sanglier à son retour en train du meeting de Périgueux

Dordogne, France

La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a connu une drôle de mésaventure mardi dernier 8 janvier en rentrant de son meeting à Périgueux. Christiane Lambert , sur son compte twitter, explique qu'elle voyageait en fin d'après-midi à bord du TER Périgueux-Bordeaux quand le train a percuté un sanglier au niveau de Libourne. La patronne du syndicat agricole est arrivée en retard à Bordeaux où elle n'a pas pu avoir sa correspondance TGV pour Paris. Elle a donc du passer la nuit à Bordeaux. Dans son tweet, Christiane Lambert fait plutôt preuve d'humour " nous avons donc contribué à la régulation".

Incroyable!! #SanglierChallenge

🐗🐗🐗Au retour du meeting en Dordogne où les accidents causés par les sangliers ont été dénoncés...nous en sommes victimes à Libourne!! Coincés à Bordeaux pour la nuit❗️

Nous avons contribué à la régulation @FDSEA24https://t.co/SuVN7mW4Te — Christiane Lambert (@ChLambert_FNSEA) January 8, 2019

L'après-midi, Christiane Lambert tenait un meeting à Périgueux dans le cadre de la campagne pour les élections des chambres d'agriculture. Les débats avaient notamment portés sur la surpopulation des sangliers, véritable fléau en Dordogne selon les agriculteurs. Les accidents de la route provoqués par ces animaux se multiplient et selon Fabien Joffre le président de la FDSEA Dordogne, "le trafic des trains est également impacté à cause des accidents eux aussi de plus en plus nombreux".

+ 300% de sangliers en 20 ans en Dordogne

En Dordogne, un peu plus de 12 000 sangliers ont été abattus la saison dernière. Le plan de chasse 2018-2019 estime qu'il faudrait en éliminer entre 12 000 et 18 000 pour réguler leur population. Au printemps dernier, plusieurs battues administratives ont été organisées dans le département. Selon l'ONCFS, l'Office nationale de chasse et de la faune sauvage, en 20 ans, le nombre de sangliers a augmenté de plus de 300% en Dordogne.