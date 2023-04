Gironde : ils veulent battre le record du monde du plus grand rôti de porc pour la bonne cause

"Ça fait neuf mois qu'on travaille dessus !" Réunis au sein de la Confrérie de la ventrèche de veau, Gilles, Bruno, Michel ou encore Nicolas forment une bande de copains qui souhaite battre ce samedi le record du monde du plus grand rôti de porc. "Le Mètre Cochon", c'est le nom de la fête organisée ce samedi sous les halles du marché de Cazaux, un village de La Teste-de-Buch qui avait été évacué lors de l'incendie de l'été 2022 . Les retombées de l'événement serviront à replanter la forêt de la commune.

Ancien champion de France de boucherie, Gilles sait que la barre est haute. "Le record actuel est de 350m"... "Que nous allons battre", poursuit Jean-Paul, alias Nano. L'objectif de la matinée est d'atteindre 405m en disposant les rôtis bout à bout sur des tables qui serpentent et qui font de l'œil à Nano. "Ça représente quand même 2,8 tonnes de cochon ! Nous allons faire quelque chose qui va marquer l'histoire!"

"Après l'incendie, il faut redonner de la vie au village !"

Après l'homologation par un huissier de la tentative de record, les rôtis provenant du Sud-Ouest seront vendus samedi matin au prix de 9 euros le kilo. Les recettes iront dans les caisses de la communes afin de replanter la forêt brûlée.

"On est vraiment marqués par ces incendies. Vous entendez un avion dans le ciel, de suite vous levez la tête et vous croyez que c'est un Canadair. Des fois, vous voyez des nuages qui arrivent de l'océan et vous croyez que c'et de la fumée qui revient. On est vraiment marqués", confie Bruno Lanusse, le trésorier de la Confrérie et "tête pensante" de la fête.

En juillet 2022, les habitants de Cazaux sont restés évacués 11 jours. "Vraiment le but de la fête est de replanter cette forêt qui a été massacrée par cet incendie et de rendre hommage aux pompiers. Ils ont fait un boulot énorme en sauvant des centaines de maisons. Maintenant, quand je croise un soldat du feu dans la rue, je ne le vois plus de la même façon, j'ai des frissons et un grand respect pour eux."

Record, sosie de Johnny, concours de cri de cochons...

La tentative de record du monde donnera le top départ d'une fête qui promet d'être populaire et convivial. "On a prévu une bodega avec la bandas des "Amuses Gueules" de Gujan-Mestras, annonce Bruno Lanusse. Nous organisons aussi un repas avec 500 convives, il y aura un marché artisanal, des food-truck, et à midi, on organise le concours du meilleur cri de cochon et il y aura également un sosie de Johnny Hallyday qui chantera"... Après les incendies, "il faut redonner de la vie à ce petit village qu'on adore", conclue Nathalie Delfaud, conseillère municipale de Cazaux.

