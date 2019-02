Gironde : l'amour en gilets jaunes

"Adopte un gilet jaune 33", le site de rencontre entre gilets jaunes en Gironde compte déjà plus de 400 membres. Gratuit, il suffit d'être inscrit sur Facebook. Quatre girondins ont ainsi déjà trouvé l'amour.

La Saint Valentin en jaune. On connaissait l'expression "trouver l'amour au coin de la rue", aujourd'hui c'est encore plus évident, depuis que des milliers de personnes battent le pavé chaque samedi ! Pour favoriser la rencontre amoureuse entre gilets jaunes en Gironde, une page Facebook a été créée, spécialement pour les célibataires : "Adopte un gilet jaune 33".

Pour en faire partie, il suffit de demander son admission au groupe. L'un des deux administrateurs Lelane Tousi ou Virginie Di vous accepte. Il ne vous reste plus qu'à trouver l'âme sœur, dans la liste des membres, l'onglet "discussion" ou celui des "annonces". Chacun y poste un selfie accompagné d'une courte description. Après quelques messages échangés avec la personne qui vous intéresse, reste à attendre la prochaine manifestation pour la rencontrer !

La page a été créée au début du mouvement, en novembre. Elle compte aujourd'hui plus de 400 membres, plus de la moitié sont actifs sur la page et publient régulièrement. Virginie Di, assistante maternelle en reconversion de 35 ans, également à la recherche d'une belle rencontre, s'est transformée depuis deux mois en conseillère en amour à temps plein. Pour elle, la page permet avant tout de briser la glace entre personnes célibataires qui partagent les mêmes idées politiques.

"Lors de la manifestation, les personnes se voient, et sur la page Facebook, elles se retrouvent. Ça permet aux timides de se rencontrer grâce à la page." — Virginie, administratrice de la page

Gage de réussite, du virtuel au réel, deux couples se sont officiellement déjà formés grâce à cette page. Beaucoup d'autres se sont rencontrés. Parmi eux, Nanou et Pascal. Elle est ouvrière dans les vignes du Médoc, lui est chauffeur routier.

"On a commencé à s'échanger des messages sur Facebook, puis on s'est rencontré au restaurant. J'ai reconnu en face de moi la personne avec qui j'avais discuté sur la page Facebook, j'avais l'impression que je la connaissais déjà !" — Pascal a trouvé l'amour

Jusqu'ici, les deux amoureux n'ont pas eu l'occasion de faire une seule manifestation ensemble. Ils se retrouvent chaque weekends, et continuent à manifester en jaune sur les ronds-points. Puisqu'ils travaillent ce jour de Saint Valentin, ils se souhaiteront une bonne fête au téléphone.