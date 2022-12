Gironde : le maire de Bassanne autorise par arrêté municipal le Père Noël à survoler sa commune

"Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures afin de garantir l'accueil et la circulation du Père Noël et de ses huit rennes", Richard Gauthier, le maire de Bassanne, village situé entre Langon et La Réole, a pris un arrêté municipal portant "autorisation de survol et de distribution des cadeaux".

Datant du 16 décembre, la décision administrative "autorise Monsieur le Père Noël à survoler et se poser dans la commune pour y déposer ses cadeaux au pied des sapins à partir du 24 décembre 12h00 jusqu'au 25 décembre 12h00".

L'arrêté municipal temporaire 2412-2022 autorise également "la présence exceptionnelle des Rennes, Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Eclair, sur le domaine communal. Les agents de la commune procèderont à une authentification des puces, tatouages et vaccins du cheptel de cervidés venant de Laponie".

L'arrêté municipal "refuse la présence de Grinch et du Père Fouettard"

Le maire de Bassanne donne également son feu vert à "la présence maximale de six lutins sur le territoire de la commune" ; En revanche, Richard Gauthier "refuse la présence du Grinch et du Père Fouettard qui viendraient malmener la joie des enfants le soir de Noël".

Très sérieusement, la mairie indique que "le présent arrêté sera publié par les services municipaux et le Conseil Municipal sera chargé de l'exécution de ce dernier".