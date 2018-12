Bordeaux : un Noël en avance pour ce viticulteur dont les vins sont entrés à l'Elysée

Bordeaux, France

L'histoire a tout d'un conte de Noël. Depuis deux ans, Benjamin Hessel, 36 ans, gère le domaine viticole Les Annereaux à Lalande-de-Pomerol, près de Libourne, un héritage familial vieux de 600 ans. Au printemps 2017, ses 25 hectares de vignes certifiées biologiques sont durement touchées par le gel, et 92 % de sa récolte est anéantie. Il décide alors, sur un coup de tête, d'écrire au président de la République, pour lui faire part de son inquiétude quant à la dégradation des conditions climatiques dans les années à venir. Il envoie donc un mail à Emmanuel Macron, via la page "contact" du site de l'Elysée.

"J'ai envoyé ce mail sans forcément attendre de réponse, comme une bouteille à la mer, mais une semaine après j'ai reçu une réponse !" — Benjamin Hessel

A la fin de son mail, il ajoute qu'il serait heureux d'envoyer un échantillon de son vin de l'année, pour que le président puisse y goûter. Puis il clique sur "envoyer", le 2 janvier 2018. Surprise, non seulement l'Elysée lui répond une semaine plus tard, par la voix de la sommelière Virginie Routis, mais en plus, cette dernière lui propose de venir à Paris, en mars. Une dégustation du vin de Benjamin plus tard, la sommelière lui commande plusieurs bouteilles.

C'est ainsi que le vin du domaine de Lalande-de-Pomerol a rejoint les vins prestigieux de la cave présidentielle, en septembre 2018. Depuis, l'histoire continue. "Récemment, il y a eu le G20 en Argentine, et j'ai eu un appel de l'Elysée quelques caisses aussi pour partir dans l'avion présidentiel."

"On travaille pour faire un produit de qualité donc quand la sommelière de l'Elysée vous dit que votre vin est excellent, c'est une certaine reconnaissance, qui n'a pas de prix." — Benjamin Hessel, viticulteur bio

Au-delà de son vin, c'est l'appellation et la démarche bio qui sont reconnues. Les ventes de Benjamin n'ont pas doublé miraculeusement mais de temps en temps des commandes présidentielles s'ajoutent à son carnet.

"Si mon arrière grand-père avait vendu au Général de Gaulle, j'en parlerais encore je pense... Mes petits enfants diront 'on a notre vin à l'Elysée", ajoute Benjamin avec le sourire. Une histoire, qui restera dans la famille.