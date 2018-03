Bordeaux, France

Pour la nouvelle série produite par Amazon Prime, avec Sylvie Testud et Marie Anne Chazel dans les rôles principaux, la production recherche 700 figurants hommes et femmes en Gironde. Une série sur la relation franco-allemande, intitulée "Deutsch-les-Landes", co-écrite par deux anciens scénaristes des Guignols et de Bienvenue chez les Ch’tis.

La production recherche les profils suivants : des hommes et des femmes de tout âge, des hommes et des femmes de 30 à 60 ans qui devront incarner des cadres à Bordeaux et Saint-Selve et des jeunes surfeurs de plus de 20 ans disponibles à Lacanau début mai et début juin. Le tournage aura lieu en Gironde dans les prochaines semaines. Les candidatures sont à envoyer à casting.leslandes@gmail.com.

La série devrait être diffusée sur la plateforme vidéos d'Amazon à la fin de l'année

La série se déroulera dans le village fictif de Jiscalosse, dans les Landes. Pour sauver sa bourgade au bord de la faillite financière, la mairesse Martine, incarnée par Marie-Anne Chazel, décide de vendre une partie de la commune à Gerhard Jäger, un PDG bavarois excentrique d’une entreprise automobile. Le voilà qui va rappliquer avec sa société, qu’il a décidé de délocaliser dans les Landes, employés allemands compris. Composée de 10 épisodes de 26 minutes, Amazon espère une diffusion de la série dans le courant du dernier trimestre 2018.