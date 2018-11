Gironde : un facteur libournais se dénude pour le calendrier sexy des postiers !

Pour son traditionnel calendrier, La Poste innove et a demandé à douze de ses facteurs de poser nus. Parmi les volontaires, Franck Lissilour, postier à Libourne.

Libourne, France

Appelez-le juillet 2019 ! Franck Lissilour, facteur à Libourne, pose pour le calendrier sexy de La Poste. Un calendrier qui se la joue "Dieux du Stade", avec des postiers nus au milieu des accessoires évoquant leur métier. Des cartes postales pour Franck, une sacoche ou des enveloppes pour ses collègues. "C'est un jeu" s'amuse Franck, tout sourire en racontant son expérience. Il savoure désormais les réactions des clients qui découvrent le calendrier... et leur facteur sous un nouveau jour.

Regardez, mon facteur est tout nu !

Franck n'en finit plus de raconter des anecdotes croustillantes. Sa participation au calendrier est un sujet de discussion à Libourne et avec les clients de sa tournée. Dont un, une cliente, d'origine anglaise, qui l'a beaucoup fait rire. "Je montre la photo (sur son téléphone, ndlr), elle me prend mon téléphone, elle va dans [son] salon où il y avait des amis Anglais, 'regardez, regardez, mon facteur est tout nu !'"

Franck est encore étonné d'avoir été choisi pour le calendrier. Il avait envoyé sa candidature, sans conviction. "On se dit qu'il y a du beau gosse avant, qu'il y en a des plus beaux que nous." Le coup de fil lui annonçant sa sélection a été une bonne surprise pour cet ancien timide -tel qu'il se décrit- aujourd'hui très à l'aise avec son corps. Il ne regrette pas sa participation à ce "morceau de bonne humeur" qui sert aussi à une bonne cause.

Des "Hommes de Lettres" pour la bonne cause

Les bénéfices du calendrier, intitulé "Les Hommes de Lettres", seront en partie reversés aux Blouses Roses, qui organisent des activités pour les malades et les personnes âgées afin de leur redonner le sourire. Pour chaque calendrier vendu (20€ environ), 1€ sera reversé à l'association. Si vous voulez vous offrir le calendrier sexy des postiers, il faut vous adresser à votre facteur, ou le commander sur ce site.