Gissey-sur-Ouche : Le gang des tricoteuses fait des patchworks en maille pour habiller l'esplanade de la gare

Chaque dimanche, le gang des tricoteuses se retrouve sur l'esplanade de la gare, à Gissey-sur-Ouche. Le but de l'initiative ? Habiller l'esplanade participative, qui possède déjà un terrain de pétanque et un jardin partagé.

Prenez garde à vous ! Le gang des tricoteuses arrive . Pas de panique, elles sont très gentilles. Il s'agit de Pauline, Julie, Claire ou encore Gaëlle, elles ont entre 4 et 75 ans, et elles passent leur dimanche à tricoter, sur les bords de l'Ouche, juste à côté de la gare de Gissey-sur-Ouche. Le but : créer des écharpes et des grands patchworks en maille pour habiller l'esplanade de la gare, sur laquelle se trouve déjà un jardin partagé et un terrain de pétanque.

Un mois seulement qu'elle tricotent

Tricot et bonne humeur, c'est un peu les maîtres-mots de l'atelier tricot du dimanche à Gissey. © Radio France - Soizic Bour

L'initiative est toute neuve, elle n'a qu'un mois seulement, et elle est signée Pauline Deyme, qui habite à Gissey mais enseigne les sciences naturelles au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Mais l'idée remonte à plus loin, en vérité, elle avait germé dans la tête de Pauline et d'une des conseillères municipales de Gissey, Ludivine. "On voulait faire ça à Dijon", raconte Pauline. "On avait l'ambition de sublimer et colorer la place de la République".

Une définition du vivre ensemble

Finalement, les deux amies ont préféré ramener l'initiative à leur village, Gissey-sur-Ouche, pour "plus de proximité" et plus "de liens intergénérationnels"' entre les gens, note Pauline.

Anna et Juliette (dans le fond) tricotent grâce à une machine, un Tricotin. © Radio France - Soizic Bour

Et pour Gaëlle, venue à l'atelier malgré sa jambe dans le plâtre, "dans les petits villages, où on peut vite avoir l'impression d'être dans une cité-dortoir à 30 kilomètres de Dijon, ce lien est essentiel. Pour moi, c'est vraiment une définition du vivre-ensemble, mais pas juste des beaux mots, là, c'est du concret".

L'esplanade inaugurée le 6 mai prochain

L'inauguration de l’esplanade participative, c'est le 6 mai prochain.