Goélands, rainettes, hippocampes : ces sales bêtes ont de sacrées techniques de séduction

Le goéland invite sa future compagne à déjeuner, la rainette n'hésite pas à faire du playback, et l'hippocampe joue au papa-danseur attentionné (malgré quelques exigences) ... Ces sales bêtes savent y faire pour draguer !

Chez certains animaux, tout est bon pour enjôler un potentiel futur partenaire. Certains ont même des astuces surprenantes pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est le cas des Goélands qui peuplent nos plages, des petites grenouilles de nos étangs ou des hippocampes au large de nos côtes.

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent.

Le goéland, ce grand seigneur

Les goélands sont plutôt monogames et fidèles, et draguer est généralement l’affaire des jeunes qui n'ont pas encore goûté aux joies de la "chose". C'est la femelle qui prend l'initiative. Pas question d’être abordée par n'importe qui !

Sachez-le, chez les Goélands c'est plutôt la femelle qui prend les devants © Getty

Un miaulement ? Non, ce n'est pas un chat. C'est bien M. Goéland qui tente de faire bonne figure. Il peut aussi se montrer désintéressé lorsque sa dulcinée tente un "french kiss". Puis changeant d’avis (enfin !), il ouvre le bec et régurgite de la nourriture prédigérée en guise d’offrande. Miam-Miam.

Rassurée, la femelle Goéland boulotte l'offrande. Si monsieur est capable d'alimenter sa future épouse, il fera forcément un bon papa.

La Grenouille, et le syndrome de l'imposteur

"Coa... Coa". Reconnaissez-vous cette merveilleuse mélodie... aux oreilles des grenouilles bien sûr ? C'est que leur niveau sonore est un vrai étalon de séduction. Celui qui a la plus grosse... voix a de bonnes chances d'attirer une femelle dans son étang*.

Malheureusement, Dame Nature, cette capricieuse, n'a pas doté tout le monde du même organe. Résultat : les avortons chez les amphibiens ont un coffre moins prononcé. Et pour séduire, ça devient compliqué. Grrrrrrrrr !

Dur, dur de séduire quand on est un petit amphibien © Getty

Les rainettes mâles concernées auraient compris l'astuce. En s'approchant des ténors ou autres barytons mieux charpentés, elles laissent entendre qu'elles dominent la mare (mais pas les canards). Un playback payant. Se faire passer pour Pavarotti leur évite de gros efforts. À défaut de baratiner de longues heures, les petits imposteurs s'assurent de trouver une partenaire.

Mais la grande question qui reste en suspens : qui va chanter les berceuses des petits plus tard ?

* Selon une étude menée, il y a une dizaine d'années, par une équipe de l’Université de Lyon I.

L'hippocampe, le Travolta des mers

On le reconnaît facilement à sa belle crinière. L'hippocampe, en plus d'arborer une silhouette gracieuse, se comporte comme un vrai gentleman. Lorsqu'il veut courtiser, il sort le grand jeu ! Danseur émérite, il s'agite autour de sa promise dans un ballet complexe de séduction. L'élégance de ses mouvements n'a d'égal que son romantisme. Et cela peut durer des heures !

Il ne lui manquerait que la rose à la bouche.

L'hippocampe, faux romantique ou vrai goujat ? © Getty

Peu fier d'être un bon cavalier, il est aussi un père modèle : c'est lui qui porte les œufs une fois pondus. 4 à 5 semaines plus tard, c'est : "Salut la marmaille ! Je suis votre père."

À noter tout de même : si sa conquête ne fournit pas assez d'œufs, notre Brad Pitt au long museau ira voir ailleurs. Eh oui, c'est comme ça. Qui a dit que l'hippocampe était romantique ? Un goujat, oui !

