"Good vie " : deux jeunes dijonnais proposent des petits-déjeuners sains aux entreprises

Par Philippe Renaud et Thomas Nougaillon, France Bleu Bourgogne

Deux dijonnais viennent de lancer une start-up baptisée "Good vie". Des crèmes, des smoothies ou encore des milk-shakes au kéfir de lait. Le principe de "Good vie" c'est de livrer des petits déjeuners -sains et bons pour la santé- aux entreprises et à leurs salariés! Et ils ont besoin de vous !