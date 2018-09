Jean-Charles Grandchamp est ravi de ce coup de pub. Lui qui s'était fait connaître du côté du Périgord en 2012 en fabriquant des mugs frappés du "Moi Président" de François Hollande, est à nouveau embarqué dans les hautes sphères de la République : les mugs proposés dans la nouvelle boutique de l'Elysée sont conçus par ses soins.

Ce trentenaire a fondé sa société en 2010. Installé désormais à Toulouse, il lance une collection de tasses aux couleurs bleu blanc rouge. Sa ligne interpelle l'Elysée qui souhaite justement créer des "goodies", des objets souvenirs ou marketing à l'effigie de la présidence.

"Ca s'est fait en quelques semaines, ils nous ont envoyé des premiers essais qu'on a validé et on est parti sur la production complète. On est fier et content. C'est quand même assez marrant de voir ça, c'est l'une des boutiques les plus importantes en France. Il y aura plus de 20 000 passages donc ça va nous permettre de nous faire connaître, pour une jeune marque comme nous c'est parfait!" Jean-Charles Grandchamp, fondateur de Mug In France