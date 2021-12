Gouesnou : une maison illuminée pour Noël attire de nombreux curieux

"Regarde Théo, c'est la maison du Père Noël !" Dans les bras de sa mère, le petit garçon est émerveillé. Il faut dire que le spectacle est impressionnant. "C'est trop bien ! Il y a des rênes, il y a la famille pingouins, des bonhommes de neige, des sapins, des guirlandes dans les arbres", décrit la petite Léa.

Un spectacle qui fascine les deux filles d'Aurélie : elles viennent quasiment tous les soirs : "Elles nous demandent de venir voir toutes les décorations avant le bain, elles ne s'en lassent pas !"

"Une fois qu'on a commencé, c'est difficile d'arrêter"

Régis Bruteul, le propriétaire de cette maison située rue Créac'h ar Botred, est ravi de ce petit succès : "On a même des mots dans la boîte aux lettres, des dessins de gamins... C'est sûr que ça fait plaisir !"

Il décore sa maison à la période des fêtes de fin d'année depuis longtemps : "Ça fait plus de 20 ans. Ça a commencé par une toute petite guirlande car ma femme est d'origine écossaise et que ça se fait chez eux. On a continué pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Une fois qu'on a commencé c'est difficile d'arrêter !"

"Quand le chauffage se mettait en route, tout disjonctait !"

Il a fallu six jours de travail pour installer toutes les décorations. Quant au montant de la facture d'électricité, il reste secret... Mais Régis Bruteul assure que l'installation n'est pas si couteuse : "Au début, c'étaient de vraies ampoules, un tube de 50 mètres consommait 300 ou 400 watts. Quand le chauffage se mettait en route, tout disjonctait ! Depuis qu'on est passés aux LED on n'a plus de problème. Ça consomme dix fois moins !"