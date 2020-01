Grâce à des tests ADN une Aixoise découvre qu'elle a cinq frères et sœurs

Corrine a découvert à soixante-trois ans l'identité de son père et de ses cinq frères et soeurs.

Aix-en-Provence, France

Avec ses yeux rieurs cachés sous ses mèches blondes, Corrine le répète en boucle : son histoire est incroyable. À soixante trois ans, cette habitante d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) s'est toujours pensée fille unique, d'un père inconnu. Pendant longtemps, elle a questionné sa mère sur l'identité de son géniteur, sans jamais percer le mystère.

Tout bascule le jour où son fils décide de faire des tests ADN pour remonter le fil de son arbre généalogique. Les résultats tombent et la surprise est de taille. Corrine apprend qu'elle a une sœur, tout près de chez elle, dans le Vaucluse.

Un père militaire américain

Les deux sœurs se donnent rendez-vous dans un restaurant à Puyricard. "Je ne connaissais pas le sentiment frère-soeur, je n'ai jamais connu ça. Là, ça a été fusionnel tout de suite", raconte Corrine. Le repas dure plusieurs heures et la sœur de Corrine lui confie que leur père est américain. S'ensuivent d'autres tests ADN et la découverte de toute une famille.

"C'est un papa américain qui est venu en France avec une jeune femme dans les années 50. Il a eu un premier enfant en France, mon frère Larry, qui habite dans l'État de New-York. Ensuite il y a eu ma sœur du Vaucluse, puis sept mois plus tard, c'était moi. Manifestement, il trompait sa femme, sourit-elle avant de continuer la liste. Après ma naissance, il y a eu celle de Shéryl, aux Etats-Unis, ce qui laisse penser qu'il est rentré quand j'étais encore bébé. Et puis Shella est née et enfin Shelley. Nous sommes six", conclue-t-elle.

Des retrouvailles en 2020

Depuis plusieurs mois maintenant, Corrine échange quotidiennement des messages sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle fratrie. "On s'envoie des grands textes où l'on se raconte nos vies, ça tombe sous le sens", explique-t-elle. Sur son téléphone, des photos de visages où elle note les ressemblances. "Ça s'est mon frère Larry, on se ressemble, le nez, la bouche, le même épi dans les cheveux", ironise-t-elle.

Sa petite soeur Shéryl a pris un billet d'avion depuis la Floride pour venir la voir une semaine à Aix-en-Provence à la fin du mois de janvier. Un road-trip aux Etats-Unis est prévu en avril pour faire le tour des États où se trouvent chaque frère et sœur. Corrine a déjà acheté un traducteur parce qu'elle maîtrise mal l'anglais. En tout, depuis la découverte de ce père américain, soixante personnes ont repris contact avec elle. "Ce sont des tantes, des oncles, des cousins, certains sont au Canada", résume-t-elle. Une très grande famille pour une fille unique.