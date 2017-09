Grâce à France Bleu, un jeune homme retrouve sa demi-sœur dans la métropole lilloise

Il y a une semaine, un jeune Nigérian de 27 ans, qui vit en Irlande, vient nous voir dans les studios de France Bleu Nord. Il nous raconte qu'il recherche une demi-sœur, qui vivrait dans la métropole lilloise. Pour la retrouver, il passe une semaine dans la capitale des Flandres.

L'histoire commence un vendredi, veille de braderie de Lille. Un jeune homme de 27 ans arrive dans les locaux de France Bleu Nord. Il s'appelle Nuradeen, il est originaire du Nigéria, il vit et travaille en Irlande, à Dublin. Il nous raconte, en Anglais, être venu à Lille pour une semaine, avec un seul objectif : retrouver sa demi-sœur, Fatou. Ils ont le même père, pas la même mère.

Un article sur la page Facebook de France Bleu Nord

Il ne l'a jamais vue, mais dans la famille, on lui a dit qu'elle vivait à Lille ou dans les environs. Nuradeen est déterminé, il fait le tour de Lille, inlassablement, mène son enquête passe du temps à Wazemmes, où on lui a dit que Fatou avait ses habitudes. Pour l'aider, nous postons sur le Facebook de France Bleu Nord une vieille photo de Fatou qu'il nous a apportée.

200 partages... jusqu'au Congo !

L'article fait réagir : 200 partages, des dizaines de commentaires, le post fait le tour du monde. La veille du départ programmé de Nuradeen pour Dublin, un ami de la famille de Fatou, qui vit au Congo, voit l'article sur les réseaux sociaux. A 22h, le téléphone sonne chez Fatou, qui habite à Villeneuve d'Ascq. C'est une de ses filles qui décroche, l'ami congolais leur conseille d'aller voir l'article, tout de suite, les filles de Fatou reconnaissent leur mère et contactent Nuradeen.

Un moment magique

Elsa, l'une des filles de Fatou, raconte : "20 minutes après, on s'est tous vus. C'était un moment magique. Sans Facebook, je ne pense pas que ça aurait été possible, sans France Bleu non plus. C'est grâce à vous. Merci." Comme prévu, Nuradeen a quitté Lille, et regagné Dublin, mais la famille s'organise déjà pour se revoir : "on doit faire connaissance, parce qu'on ne se connaît pas. Mieux vaut tard que jamais", ajoute Elsa.

Sweet life !

Nuradeen est revenu en personne, à France Bleu Nord, nous informer qu'il avait abouti dans sa quête. Tout sourire, il nous dit qu'il "se sent enfin connecté avec lui-même, car avant, il lui manquait quelque chose. Je suis si reconnaissant. C'est une nouvelle vie qui commence, une belle vie. Sweet life !"

►► Ecoutez la belle histoire de Nouradeen