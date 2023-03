Grâce à l'intelligence artificielle, une entreprise Tarnaise crée la musique que vous souhaitez

Vous avez évidemment entendu parler de ChatGPT ( le robot lancé par OpenAI ) qui écrit des textes, des articles ou les devoirs de vos enfants ou petits-enfants en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle. Et bien, une entreprise tarnaise crée grâce à l’intelligence artisanale de la musique. La start-up propose les services d'un auteur compositeur interprète virtuel. AIbstract est née en 2019 avec une mission : "mettre l’intelligence artificielle au service de la musique et de son appropriation par le plus grand nombre".

Son fondateur, Jason Valax, est Gaillacois. Il a fait des études de marketing des technologies innovantes et il est musicien. Il est désormais entouré dans ce projet d’une équipe de huit personnes notamment composée de chercheurs en musiques. Ils sont chargés de décrypter quatre siècles de musicologie pour nourrir ensuite AIbstract.

Plus de problème de droits

La version sortie en janvier 2022 d’AIbstract "permet de créer très facilement et en quelques secondes seulement des musiques qui vous ressemblent et vous appartiennent pour enrichir chacune de vos expériences, de vos activités et de vos contenus". AIbstract s’adresse évidemment notamment aux entreprises qui voudrait créer une identité sonore, au créateur de contenu ( youtubeur, vidéaste ) ou aux particuliers pour accompagner leur quotidien.

Une solution qui s’adresse donc à tous avec un avantage de poids. Les musiques générées avec d’AIbstract appartiennent entièrement aux utilisateurs. AIbstract ne revendique en effet aucune propriété intellectuelle sur les œuvres issues de son utilisation.

Le client est donc totalement libre de l’usage qu’il voudra faire de cette musique, "qu’il s’agisse de la partager et de la diffuser publiquement, de l’enregistrer auprès d’un service de gestion des droits d’auteur et même de la commercialiser".

