Grâce aux dons le "Nu" de Bonnard sera bientôt exposé au Cannet

La collecte a été un réel succès. Plus de 53.000 euros ont été donnés. Le tableau va pouvoir traverser l'Atlantique.

Le Cannet, France

Si vous aimez le peintre Pierre Bonnard, vous allez être ravis de cette nouvelle. Le musée Bonnard du Cannet va pouvoir acquérir une oeuvre majeure et pleine de lumière du maître, le "Nu Orange", estimée à 528.000 euros et qui appartient à un collectionneur américain. Une campagne de crowfunding avait été lancée il y a deux mois pour récolter 50.000 euros manquant au musée pour faire venir l'oeuvre. Finalement 53.000 euros ont été récoltés via la plateforme de participation en ligne.

342 donateurs

Au total 342 mécènes ont donné pour cette campagne. Ce "Nu Orange", une toile de 50 cm sur 50 cm réalisée en 1943 au Cannet est une petite merveille oscillant entre figuration et abstraction. Un tableau qui a été très peu montré au public, la dernière fois, c'était il y a 20 ans à Paris. L'acquisition de cette « œuvre solaire et énigmatique » de Pierre Bonnard (1867-1947) a été en partie assurée par le Fonds du patrimoine, la Région Sud, le Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM) ainsi que la Ville de Cannet et donc les donateurs pour un montant total de 528 000€.

Et comment le voir ?

Dès le 6 juillet, le tableau sera exposé au musée Bonnard, et ce pour tout l'été. Ensuite il intégrera les collections du musée.