Grâce à Facebook, un Alsacien identifie le propriétaire d'un médaillon militaire de 1915... en Mayenne

Sa photo a été partagée plus de 29.000 fois. Un Haut-Rhinois a posté dimanche l'image d'une médaille militaire découverte dans son jardin... et a ainsi remonté la piste jusqu'à un Mayennais, décédé en 1960.

C'est l'avantage des réseaux sociaux... Toucher beaucoup de monde en peu de temps. Grâce à un post Facebook publié dimanche 20 août, un habitant de Magstatt-le-Bas (Haut-Rhin) semble avoir retrouvé le propriétaire d'un vieux médaillon du début du XXe siècle... découvert en creusant un trou dans son jardin. "RAGOIN Alphonse 1915", peut-on lire sur l'objet. Et au verso : "Mayenne 739". "Probablement un numéro de matricule militaire", explique Frédéric Dreyer au micro de France Bleu Mayenne.

À la recherche de la descendance d'Alphonse Ragoin

Plus de 29.000 partages plus tard, quelques recherches et l'aide des internautes, l'Alsacien trouve des renseignements sur un certain Alphonse Ragoin, né à La Bigottière, en Mayenne, en 1895, et décédé à Louverné en 1960.

Comment cette plaque s'est-elle retrouvée dans le Haut-Rhin ? "Aucune idée, répond Frédéric Dreyer. Je suis en train de faire des recherches. Je sais déjà que ce n'est pas un militaire décédé pendant la guerre. Est-ce qu'il l'a perdue ? C'est possible."

Avec les éléments dont il dispose, Frédéric Dreyer espère rentrer en contact avec la famille de cet Alphonse Ragoin. Si le lien se confirme, l'Alsacien se dit prêt à traverser la France pour remettre en main propre sa belle trouvaille.