Grand-Champ : le wallaby fugueur arrêté par le policier municipal

Grand-Champ, France

Au début du mois de novembre, un automobiliste avait été surpris par la présence d'un wallaby sur la route entre Colpo et Grand-Champ dans le Morbihan. Le marsupial avait ensuite disparu dans la nature.

Ce mercredi 20 novembre, un habitant de Grand-Champ a de nouveau signalé la présence d'un wallaby à proximité du bourg. Alerté, le policier municipal Sébastien Russo s'est rendu sur place. "En faisant mon enquête de voisinage j'ai appris qu'il y avait un élevage dans le coin et je me suis donc rendu chez le propriétaire. Celui-ci s'est alors rendu compte que deux de ses trois animaux s'étaient échappés."

2h30 de recherches dans les bois

En début de soirée, appelé par son estomac, l'une des deux bêtes est rentrée d'elle-même dans son enclos. "Ce jeudi matin on a reçu des appels d'automobilistes pour nous signaler un animal près du collège Saint-Joseph. Le propriétaire est venu avec son épouse et après 2h30 de recherches dans les bois on a réussi à le capture avec un filet," raconte le policier. "L'animal est plutôt craintif. On arrivait à l'approcher mais à une dizaine de mètres il s'échappait. Ça n'a pas été simple parce que le wallaby est assez vif."

Le policier a fait le tour de l'enclos avec le propriétaire. Un trou a été identifié. Il a été rebouché. "Je ne pensais avoir à attraper ce genre d'animal un jour dans ma carrière," sourit Sébastien Russo.