Grand froid: quelles conséquences pour les animaux du zoo de Mulhouse?

Comment les animaux du zoo de Mulhouse passent-ils l'hiver? Si certains ont un gros pelage, et ont l'habitude des températures négatives, d'autres, au contraire, craignent davantage le froid. Toutes les précautions sont donc prises au zoo de Mulhouse.

Ils sont nés pour survivre à des températures polaires: la vague de grand froid qui s'installe depuis jeudi soir en Alsace ne devrait pas trop perturber les ours blancs du parc zoologique de Mulhouse. "Le tigre de Sibérie, et les pantères des neiges ont aussi un grand plaisir à être dehors en ce moment", explique Brice Lefaux, vétérinaire et directeur du zoo de Mulhouse

Mais d'autres animaux sont beaucoup plus sensibles au froid. "Les petits animaux sont les plus fragiles. Les tamarins ou les lémuriens par exemple préfèrent rester à l'intérieur en ce moment, où les locaux sont chauffés entre 21 et 25 degrés", note Brice Lefaux. "Mais ils peuvent quand même sortir pendant une heure ou deux."

Un agitateur d'eau pour les flamands roses

Les employés du zoo de Mulhouse sont aussi très attentifs au gel avec ces températures négatives. "Les animaux doivent avoir un accès à l'eau, donc nous cassons la glace dans les abreuvoirs plusieurs fois dans la journée, ou nous ajoutons de l'eau chaude." Et pour que les flamands roses puissent garder les pieds dans l'eau, un agitateur remue régulièrement l'eau du plan d'eau d'eau, où la glace est aussi cassée si nécessaire.