Grand Prix de France : la pluie ne refroidit pas les fans de Moto au Mans

La pluie s'est invitée sur le circuit Bugatti au Mans. Pas de quoi décourager les quelques 30.000 spectateurs déjà présents pour le Grand Prix de France MotoGP vendredi. Revue des meilleurs looks en photo.

De la pluie, de la pluie et encore un peu de pluie. Le début de ce Grand Prix de France MotoGP du Mans a lieu sous des trombes d'eau. Mais les spectateurs - pour bon nombre motards avertis - sont bien équipés. La preuve en photos.

Le circuit Bugatti est complètement trempé

Vers 17 heures puis à 18H30, c'est carrément la grêle qui est venue frapper la piste du Bugatti. © Radio France - Marie Mutricy

Alors les fans se replient sur les parapluies aux couleurs de leurs pilotes préferés...

Et clairement, le jaune fluo du "Docteur" Valentino Rossi est assez voyant !

Les fans du pilote Yamaha super star Valentino Rossi ont craqué pour un parapluie à la couleur de leur champion © Radio France - Marie Mutricy

Mais Aurore a choisi l'Espagnol Marquez :

Aurore et son père regardent les essais libres près de la Dunlop © Radio France - Marie Mutricy

Au camping, mieux vaut avoir des bottes

Pantalon de pluie et k-way pour l'une, et bottes de pêcheurs pour d'autres, Joachim, Jessica et Robin sont venus équipés. © Radio France - Marie Mutricy

D'ailleurs, Joachim prévoit à chaque fois la même chose, pour les Grand Prix au Mans : "je viens en 'dégueulasse'" :