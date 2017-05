Grand Prix de France : la "zarcomania" s'empare des fans

Johann Zarco est double champion du monde Moto2, c'est vrai. Mais face à des légendes telle que Valentino Rossi, 9 fois au sommet du championnat dans la catégorie reine ? Le jeune Français fait trembler la GP tant par ses performances que par l'espoir suscité chez les fans français.

C'est une clameur qui retentit. Il y a un an, on aurait entendu "Rossi ! Rossi ! Rossi ! ", mais dans les tribunes de la ligne droite des stands, un seul nom retentit : Zarco. Et si le jaune, la couleur fétiche de la légende italienne de la moto Valentino Rossi, est encore très largement représenté, les casquettes et vestes noires et vertes à l'image de l'équipement du Français sont de plus en plus courantes. La preuve en image que la "zarcomania" s'empare doucement des fans français de MotoGP.

Les drapeaux français marqués du numéro de Zarco...

Des spectateurs venus de l'Orne avec leur drapeau tricolore "Tous pour Johann" © Radio France - Marie Mutricy

Le numéro 5 du pilote français fièrement arboré dans les tribunes de la ligne droite des stands... © Radio France - Marie Mutricy

2e des qualifications, son nom est scandé pendant plusieurs minutes

Johann Zarco a du participer aux deux séances de qualifications pour obtenir sa troisième place sur la ligne de départ dimanche. Et ses performances ont à chaque fois été saluées par des spectateurs survoltés :

Grosse ambiance dans la tribune ligne droite au passage du pilote français Zarco #qualif2 #MotoGP pic.twitter.com/yjU2kSwZvX — France Bleu Maine (@bleumaine) May 20, 2017

Une fois sur le podium avec Valentino Rossi et Maverick Vinales, le public, debout, l'acclame !

L'émeute quand il sort du paddock

Dans le paddock, un motorhome a toujours, toujours, toujours une foule de fans attendant avec ferveur la légende Valentino Rossi. Mais ce samedi au Mans, il y en a tout autant devant le camion noir et vert de l'écurie française Yamaha Tech3...

En haut, la file pour Rossi, en bas, la file pour Zarco. Là aussi, il y a compétition, non ? © Radio France - Marie Mutricy

Et quand Johann Zarco tente une sortie :