Grandes marées : le passage du Gois pris d'assaut par les pêcheurs à pied

Le passage du Gois, qui relie Beauvoir-sur-Mer à l'île de Noirmoutier à marée basse, a été assailli de pêcheurs à pied ce jeudi à la mi-journée. Les grandes marées attirent la foule et particulièrement en été quand les touristes viennent profiter du spectacle ou découvrir le plaisir de gratter le sable. Jeudi matin, toutes les routes qui mènent au passage du Gois ont été saturées et il en sera sans doute de même vendredi matin. Il fallait patienter deux heures pour rejoindre la célèbre route submersible qu relie l'île.

A la mairie de Beauvoir-sur-Mer, la directrice générale des services explique que des embouteillages se sont formés dans et autour de la commune, parfois sur plusieurs kilomètres et pas seulement sur les grands axes. Les GPS et les applications de gestion de trafic amènent de plus en plus d'automobilistes à emprunter les chemins de traverse dans les marais, des voies très étroites sur lesquelles il est difficile de se croiser.

L'épisode de grandes marées doit durer jusqu'à dimanche.