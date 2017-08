Grandes Voiles du Havre : France Bleu Normandie embarque à bord du Royal Helena

Les Grandes Voiles du Havre se déroulent du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre. Dernier évènement phare de l'été dans le cadre des festivités des 500 ans de la ville. Dés aujourd'hui, France Bleu Normandie vous fait vivre l'expérience à bord d'un voilier : le Royal Helena, à visiter dès jeudi.

C'est le dernier évènement phare de l'été au Havre : les Grandes Voiles. Les 30 plus grands voiliers du monde se rassemblent au Havre du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre. L'occasion de visiter gratuitement ces voiliers d'exception et de les voir parader dimanche depuis la plage du Havre. Parmi les voiliers qui seront présents, le Royal Helena.

"Le trois mâts venu de la mer Noire"

Le Royal Helena est un navire bulgare construit en 2009. Un trois mâts noire avec une large bande jaune, aux grandes voiles blanches. Son port d'attache est Varna sur la côte bulgare. Ses eaux de navigation de prédilection sont situées dans la région : la mer Noire ou bien la mer de Marmara au large de la Turquie. Le trois mâts va aussi souvent en Méditerranée. A son bord, neuf membres d'équipages. Le voilier peut accueillir entre 37 et 120 stagiaires.

De jeunes havrais à bord

D'ailleurs à l'occasion des festivités des 500 ans du Havre, des havrais embarquent à bord pour découvrir la navigation. Il y a quelques jours, aux Pays-Bas, vingt-huit stagiaires ont embarqué sur le Royal Helena. Aujourd'hui France Bleu Normandie les rejoint à Calais, pour une arrivée prévue au Havre mercredi soir.

Pour cette traversée Den Helder-Calais-Le Havre, on compte à bord dix-neuf garçons, neuf filles entre 18 et 25 ans. Ils sont étudiants au Havre à Sciences Po, à l'université ou bien à l'ENSM (l'école nationale supérieure maritime). Il y a aussi des jeunes venus d'une l'association en décrochage scolaire. Tous ont choisit de vivre cette expérience de navigation pendant plusieurs jours. Ils vont participer à la vie du navire et arriveront par la mer, mecredi au Havre juste avant l'ouverture des festivités officielles des "Grandes Voiles", jeudi 31 août.