Grands Jeux Romains: Jamel Debbouze dans les arènes de Nîmes

Nîmes, France

Les Grands Jeux Romains ont commencé ce vendredi 3 mai avec la première reconstitution historique à 18h dans les arènes de Nîmes. L'acteur et humoriste Jamel Debbouze qui a notamment joué dans "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre" a assisté aux répétitions et a repéré les lieux pour son prochain spectacle qui aura lieu cet été. "Quand on est ici on a l'impression d'être un gladiateur, un toréador, et qu'on ne ressortira pas d'ici vivant. On est spectateur de la vie et de l'histoire", a t-il raconté au micro de France Bleu Gard Lozère.

Jamel Debbouze amoureux des arènes de Nîmes ! Une interview à écouter ce vendredi dès 18h et ce samedi matin sur France Bleu Gard Lozère! @DebbouzeJamel@melodieviallet@LMechaouri#GrandsJeuxRomainspic.twitter.com/apZ5BGQ1Ei — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) May 3, 2019

à lire aussi Grands Jeux Romains: les plus beaux costumes en photo

à lire aussi Grands Jeux Romains : Découvrez l'intimé des romains

à lire aussi Grands Jeux Romains : Un camp romain installé en plein centre-ville de Nîmes