Grandvillars : le club de football sur le terrain à 6h30 pour s'adapter au couvre-feu

"Ça pique un peu" reconnaît, amusé, Elijah Ndiaye, coach adjoint de l'équipe seniors du FC Grandvillars, évoluant en Nationale 3. Tous les mardi et jeudi matin, le coach Christophe Lopes, passé par Sochaux comme entraîneur adjoint, demande à ses joueurs de venir s'entraîner au stade à 6h30, dans l'objectif de s'adapter au couvre-feu en vigueur depuis le 2 janvier dans le Territoire de Belfort : "Il faut trouver des solutions. On est à quatre séances hebdomadaires, et si on ne trouve pas de solution, on a des garçons qui restent à la maison. C'est pas le but du jeu, on évolue quand même en nationale, il faut maintenir les acquis. Si on ne fait rien on est sûr de ne pas avoir les résultats, et en faisant on n'est pas sûr d'avoir les résultats mais au moins on se donne les moyens. S'il faut se lever tous les matins à 6 heures, cela me pose zéro problème".

Réveil difficile pour les joueurs

Sur la pelouse, les 25 footballeurs de l'équipe s'échauffent, pas forcément très éveillés s'amuse le coach du FC Grandvillars Christophe Lopes : "ils ne ressemblent pas à grand-chose. Les yeux vitreux, légèrement cernés, pas rasés, je vous parle pas de la coupe de cheveux. Il faut pas leur parler, mais on voit bien qu'ils écoutent mais c'est tout, ils ont juste les oreilles de disponible".

Des "fadas" du football

Pour certains, la nouvelle a été difficile à avaler : "J'ai trouvé ça un peu bizarre au début, j'ai eu plein de messages de mes copains qui me demandaient c'est quoi ce coach? tout le monde sait que Christophe est un coach spécial et c'est pour cela qu'on l'aime. Alors on se tait et on travaille pour le collectif. De toute façon, on est des fadas du football, et on veut avoir nos 4 entraînements donc ça fait du bien." explique Vincent Rougeot, attaquant au sein du FC Grandvillars et salarié d'une banque à Belfort.

Des footballeurs amateurs qui enchaînent avec une journée de travail

Une fois l'échauffement terminé, place à l'entraînement. Au sein de l'équipe, Jérémy Gagg, défenseur et directeur d'agence immobilière dans la vie savoure le retour sur la pelouse : "Le plus dur c'est à 5h30 quand ça sonne, on prend un café, on y va, et une fois sur le terrain et qu'on joue au foot, on est heureux, tout simplement." La journée au travail pour le chef d'entreprise est tout aussi efficace : "On enchaîne les réunions en forme puisqu'il n'y a pas de temps d'éveil, le creux on l'a en début d'après midi mais après une petite sieste ça repart".

Plus efficace au football à 6h30?

Alors joue t'on mieux au football à 6h30 plutôt qu'à 18h ?: "les joueurs sont plus concentrés. Après une bonne nuit, les méninges se réveillent en même temps que le corps, il y a une meilleure réception de l'information." répond sérieusement le coach, "le talent c'est à n'importe quelle heure" assure un joueur, sourire aux lèvres.