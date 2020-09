Grèce : des masques XXL distribués aux élèves

En quelques jours, le gouvernement grec est devenu la risée du web avec ses "masques parachutes". A l'occasion de la rentrée scolaire, les autorités ont distribué des centaines de milliers de masques gratuitement, des masques aux dimensions démesurées.

Très rapidement, des groupes se sont créés sur les réseaux sociaux avec des centaines de photos de visages complètement recouverts par ces masques XXL. L'entreprise qui a répondu à l'appel d'offre explique qu'elle a respecté les mesures, "trop grandes dès le début". La commande portait sur des masques de 10 cm sur 18 cm pour les enfants âgés de moins de 10 ans, et des modèles de 12 cm sur 22 cm pour les élèves plus âgés et les enseignants. Le gouvernement évoque un "malentendu" et le ministre de la santé assure que ce sera "très vite corrigé".