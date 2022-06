Grégory Crozier, champion du monde de free fly : "Je voulais faire la même chose que les super-héros"

Il est Stéphanois mais aussi spécialiste de free fly. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Grégory Crozier est une pointure du parachutisme. A 40 ans, il a reçu ce jeudi la médaille de la ville de Saint-Étienne. "C'est un honneur extraordinaire", explique le Ligérien deux fois champion du monde. "Pour moi ça a énormément de valeur", enchaîne-t-il sur notre antenne ce vendredi matin.

Avant de vous mettre au free fly, cette discipline qui consiste à enchaîner les figures dans les airs, comment vous avez découvert la chute libre ?

Grégory Crozier : Mon père était dans l'aéronautique, il faisait de l'aviron et de la montgolfière, en loisir certes, mais il en faisait quand même un niveau assez élevé. Et moi, c'est en voyant tous les films hollywoodiens des années 90 quand j'étais adolescent, il y avait des scènes de chute libre complètement folle. J'étais peut-être un petit peu casse-cou, un peu cascadeur sur les bords. Mais moi, effectivement, ça m'a parlé tout de suite et je me suis mis tout de suite à la place du héros que je voyais et je voulais faire la même chose.

Quand avez-vous fait votre premier saut ?

Le premier saut pour moi, c'est à 16 ans, à Saint-Galmier. J'avais tout préparé mais il a fallu que j'attende deux ans entre le moment où j'avais décidé de le faire et le jour J. En fait, j'étais quand même assez terrorisé. Je me doutais bien qu'il fallait passer au-delà de cette peur là, mais c'est vrai que j'ai quand même eu peur, même pendant les sauts suivants. Aujourd'hui, j'arrive bientôt à 9 000.

La compétition est venue plus tard, c'est ça ?

Oui au bout d'une dizaine d'années, je me suis installé avec ma compagne Karine Joly qui est devenue championne du monde avec moi. Et en fait, en refaisant le monde un soir, elle me demandait si j'avais des regrets dans la vie. Il me semblait ne pas en avoir, mais je n'avais jamais fait de compétition de parachutisme alors que c'était le cas dans plein d'autres sports. Elle m'a dit : "C'est trop dommage, il faut le faire". Donc on s'est lancé dedans. Et comme on était peut-être un peu plus vieux que les autres, on a peut-être travaillé plus dur que les autres. On avait 26 ans à ce moment-là, on a pris ça vraiment au sérieux et on a battu tout de suite d'autres équipes qui existaient déjà depuis plus longtemps que nous.

Comment on s'entraîne au free fly ?

Il y a deux choses qui sont importantes, la première c'est la partie imagerie mentale, liée à la répétition seule. Il faut énormément se projeter sur le saut qu'on va faire, l'imaginer, essayer de chercher les sensations en fermant les yeux. Et puis, il y a la préparation en soufflerie. Donc nous, on va souvent à Lyon ou Aix-Marseille pour s'entraîner. J'espère qu'un jour il y en aura une à Saint-Étienne également, mais on va s'entraîner aussi en soufflerie, plus pour les aptitudes individuelles. C'est pour être capable d'être encore plus forts et plus compétents.

Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre de ça avec votre compagne ?

Alors ça reste, ça reste un métier passion, c'est à dire qu'on arrive à survivre. Mais ce n'est pas un métier pour faire de l'argent. On n'a pas encore les budgets de nos amis footballeurs (rires).

Vous vous déplacez dans le monde entier. Vous avez plus de 60 000 abonnés sur Instagram, vous vous déplacez en Egypte, vous avez sauté au-dessus des pyramides, mais aussi à Dubaï. Est-ce que ça participe à rendre votre sport un peu plus visible ?

Oui c'est l'objectif. J'espère que des gens sont en train de découvrir déjà le mot free fly ce matin. Depuis qu'on a eu ce titre de champion du monde, on est invité sur les plateaux télé, on vient aussi en guest-star sur de gros événements de parachutisme... Donc oui quasiment tout le temps désormais on fait la promotion de notre sport à l'échelle nationale et à l'échelle internationale.

Vous serez aussi dans deux mois à Chicago, pour essayer de battre un record du monde

Oui juste avant Saint-Étienne, j'étais à Prague, juste à côté de Prague, pour sélectionner les parachutistes qui vont venir avec nous à Chicago fin août, du 20 au 27 août, pour essayer de battre le record du monde de vol en grandes formations. En 2015, 164 parachutistes avaient sauté de sept avions et volé tête en bas avant de se rejoindre dans les airs rejoignent. Nous on va essayer de faire mieux avec des parachutistes dans neuf avions.