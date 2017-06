Grendelbruch : de la bouse de vache dans l'église

Un troupeau de vaches a décidé mercredi soir de partir en goguette mercredi soir à Grendelbruch, dans le Bas-Rhin. Les bovins sont entrés dans l'église et y ont laissé quelques traces !

L'église de Grendelbruch, petit village de la vallée de la Bruche, a été fermée au public quelques heures ce jeudi 1er juin. Vers 18h ce soir là, six vaches du pâturage voisin se sont échappées et sont entrées dans l'église Saint-Philippe et Saint-Jacques. Les bovins ont fait quelques dégâts et laissés quelques excréments au passage.

Les vaches ont fait demi-tour dans le chœur de l'église" - le sacristain

C'est le sacristain qui est arrivé sur place en premier : "Des jeunes sont venus me prévenir qu'il y avait des vaches dans l'église", raconte Louis Himber. "Elles ont sali l'église, l'allée centrale, elles ont fait demi-tour dans le chœur et elles sont reparties par la rue du Champ du feu. Il y avait de la bouse de vache partout. C'était jamais arrivé !"

L'église a été fermée quelques heures, mais a été nettoyée par une entreprise dès ce jeudi midi.