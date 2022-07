Grenoble : on a testé pour vous... le championnat du monde de monocycle

Vous les avez sans doute croisé dans les rues de Grenoble, en équilibre sur un vélo à une roue : les adeptes du monocycle se sont donné rendez-vous dans la capitale des Alpes pour la 20e édition du championnat du monde. Les épreuves ont commencé mardi 26 juillet et vont s'étendre jusqu'à samedi prochain (6 août) au parc Paul Mistral et à la Halle Clémenceau, entre autres. Et il y en a pour tous les goûts : 35 disciplines, du 10km, du marathon mais aussi du basket monocycle, du saut en longueur, du freestyle ou du cross-country.

C'est la première fois que l'événement se déroule en France. Et le choix de Grenoble n'est pas dû au hasard : "La région Auvergne-Rhône-Alpes compte un tiers des clubs de monocycle en France (10 sur les 30 existants), on est très actifs sur Grenoble, où il y a un club. Et puis on est très présents aussi dans les montagnes", explique ainsi François Wurmser, Directeur de l’Unicon 20. D'ailleurs, au sein du village Unicon, sur l'anneau de vitesse, une exposition retrace l'histoire de Thierry Bouché, "un Grenoblois qui avait créé dès les années 1990 un club de monocycle tout-terrain, c'est le premier à avoir fait la descente du Moucherotte à monocycle, c'est un des pionniers de la discipline et il est Grenoblois".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au total, environ 1.400 amoureux du monocycle se sont donnés rendez-vous à Grenoble, venus de tous les pays du monde. La délégation la plus importante est l'Allemagne (400 ressortissants). Mais on trouve 35 nationalités. Comme Jim, venu de Californie, avec un tatouage sur le bras : "C'est un monocycle mais la roue est une balle de basket, car j'adore le mono-basket. je fais aussi du marathon en monocycle. mais je me fais vieux, je viens d'avoir 60 ans, mes genoux ne sont plus très bons. Je fais un peu de freestyle aussi, mais je ne suis pas très bon". Au total, 35 disciplines sont proposées, des sports collectifs, à l'endurance et au tout-terrain.

Un atelier d'initiation disponible tous les jours

Des barrières sont installées pour prendre appui, et les plus à l'aise peuvent tenter de les lâcher... © Radio France - Théo Hetsch

Expert ou débutant, tout le monde est invité à participer. Il y a d'ailleurs tous les jours, de 15h à 16h30, un atelier d'initiation au monocycle. Des barrières sont installées pour aider à prendre appui au départ, avant de se lancer "sans les main" pour les plus aguerris. Notre reporter Théo Hetsch s'est prêté à l'exercice :

Théo Hetsch a testé le monocycle Copier

"On est peu nombreux à faire cette activité, donc on aide les nouveaux. C'est vraiment une communauté forte, car ça se mérite de faire du monocycle. Donc toutes les personnes qui sont là sont respectées, quel que soit leur niveau"; raconte Loïc Guifant, professeur d'EPS et adepte du monocycle depuis 30 ans. Et cette esprit attire, la discipline est en développement : "On compte aujourd'hui 600 adhérents en France, on voit un accroissement constant des adeptes", se félicite François Wurmser.