Grenoble : Arc Nucléart va tenter de percer le mystère de la tombe de l'abbé de Saint Médard, mort en 1206

L'abbaye de Saint Médard de Soissons, aujourd'hui disparue, fut un centre religieux très important, où les rois carolingiens se faisaient couronner. Les abbés qui la dirigeaient étaient donc de grands personnages. Et c'est l'un d'entre eux qui a été mis au jour récemment, lors de fouilles archéologiques.

Une découverte exceptionnelle

Albéric de Braine, 1206, peut-on lire sur la tombe. Une découverte exceptionnelle, pour Christian Vernou, le conservateur en chef du patrimoine à Arc Nucléart : "On peut encore voir son ample manteau, qui enveloppait son corps, dont une bordure est tissée de fils d'or. On voit des chaussures montantes, des sortes de bottines en cuir. Les os de ses mains sont croisés sur sa poitrine, et tiennent sa crosse d'abbé, une hampe en bois."

Laurent Cortelle et Christian Vernou (de gauche à droite) d'arc Nucléart © Radio France - Véronique Pueyo

L'exhumation de l'abbé Albéric de Braine, un travail très délicat.

Il a fallu prendre mille précautions pour prélever la sépulture de l'abbé et la ramener intacte Grenoble, dans un sarcophage étanche. Un travail délicat et capital qui a été confié à Laure Meunier, restauratrice-conservatrice : "C'est vrai que l'on a la pression, car en déplaçant le corps pour le faire passer de la tombe au coffre dans lequel on va le transporter, rien ne doit bouger, aucun des os du squelette, que plus aucune chair ne relie entre eux. En quelque sorte, nous sommes les gardiens de l'état de conservation de la sépulture."

Irradier la dépouille pour la débarrasser de ses bactéries

Le soir même de son arrivée à Arc Nucléart, les restes de l'abbé ont été irradiés par des rayons Gamma, dans une pièce spéciale. Un traitement biocide, réalisé par Laurent Cortella, ingénieur à Arc Nucléart. "L'irradiation de l'Abbé a duré un peu plus de 24 heures. On est sur des doses très fortes. On cherche à tuer des bactéries, relativement radio-résistantes. _L'idée c'est que les personnes qui vont ensuite manipuler la dépouille le fassent dans des conditions sanitaires très sécurisées, sans risque biologique"_.

Laurent Cortella, près du sarcophage de l'Abbé, qu'il a traité aux rayons Gamma © Radio France - Véronique Pueyo

Le mystère de la mort d'Albéric de Braine

Dans le courant de l'année, la dépouille de l'abbé Albéric de Braine va être étudiée par une équipe pluridisciplinaire, pour comprendre par exemple pourquoi le corps était séparé de la tête par une sorte de collerette en plomb. Les chercheurs vont se transformer en Sherlock Holmes. Christian Vernou explique que quand ils ont enlevé la collerette, ils ont trouvé un crâne en très mauvais état. "Est-ce un élément dramatique qui a participé à son décès ? Il y avait aussi une sorte de foulard qui protégeait le cou. L'étude va peut-être nous dire comment et de quoi est mort ce personnage, au début du 13e siècle ! La dépouille va également être scannée."

A terme, la sépulture d'Albéric de Braine, abbé de Saint Médard, mort en 1206, devrait être exposée au musée de Soissons.