Grenoble : la détresse des fans des Feux de l'Amour durant les fêtes

Le feuilleton culte diffusé depuis 1989 sur TF1 est déprogrammé durant les fêtes de fin d'année et remplacé par des téléfilms de Noël. Certaines téléspectatrices iséroises des Feux de l'Amour dénoncent une coupure "dégueulasse".

Vivement que les fêtes se terminent... C'est ce que pensent nombre de fans des Feux de l'Amour. Depuis le 28 novembre 2016, la série soap aux brushing chatoyants et aux 11.000 épisodes tournés a disparu de la grille des programmes de TF1. La première chaîne a déprogrammé son feuilleton culte pour diffuser à la place deux téléfilms de Noël par jour. Un sacrilège pour le million de téléspectateurs qui suit au quotidien les aventures sentimentales de Victor Newman, Jack Abbott et les autres habitants de Genoa City.

C'est dégueulasse parce qu'ils coupent tout d'un coup! (Jacqueline, 84 ans)

"Zut alors y a pas les Feux de l'Amour. Ça m'énerve!" Jacqueline est furieuse. Cette retraitée grenobloise de 84 ans est une fidèle téléspectatrice des Feux de l'Amour.

"Nous on attend passionnément la suite et puis plus rien ! Et surtout que ça devenait intéressant, ils coupent sans nous demander si on est d'accord ou non !"

Extinction des Feux de l'Amour Partager le son sur : Copier

Panique chez les personnes âgées

Les téléspectateurs des Feux de l'Amour avaient déjà été privés de leur feuilleton durant les quinze jours des vacances de la Toussaint. Mais cette fois-ci, la coupure dure plus d'un mois. Du jamais-vu depuis 1989.

"Après on a du mal à se remettre en route"

Cette extinction hivernale des Feux de l'Amour déboussole certains seniors. Et pire, si les Feux brilleront à nouveau sur la Une à partir de mardi 3 janvier, la diffusion n'aura plus lieu à 13h50 après le JT de Jean-Pierre Pernaut comme c'était devenu la tradition, "un rituel" même. La série sera dorénavant programmée à 11 heures du matin. Un grand chambardement en perspective craint Odile. Cette Iséroise a été directrice durant 16 ans d'une résidence pour personnes âgées à Grenoble.

"C'est pas facile d'abandonner un truc qu'on aime, qui est à telle heure, c'est très perturbant pour les retraités qui sont tout seuls, les fêtes c'est pas gai pour toutes les personnes âgées. Les Feux de l'Amour, c'est comme Dallas!"