Grenoble : Kévin, jeune autiste, a reçu des milliers de lettres et de colis pour son anniversaire

Le père de Kévin a lancé un appel sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour que son fils reçoive des cartes et des dessins pour son anniversaire. Il en espérait une trentaine, il en a finalement reçu des milliers !

Le 6 août dernier, Laurent Bordet, le père de Kévin décide de lancer un appel sur Facebook pour l'anniversaire de son fils. Le lendemain une jeune lycéenne partage le message sur Twitter. Rapidement, le tweet est repartagé par plus de 15 000 personnes. Quelques jours plus tard les premières lettres et colis arrivent chez Kévin.

Mercredi, Kévin a reçu 31 colis et plus de 2 000 lettres. © Radio France - Tim Buisson

2 000 courriers et 31 colis ont été reçu pour la seule journée de mercredi

Depuis, le facteur n'arrête plus. Il apporte directement des caisses remplies de lettres. Mercredi il a donné 7 caisses contenant plus de 2 000 courriers et 31 colis. Brésil, Etats-Unis, Dubaï... les lettres viennent de partout dans le monde. Dans le salon de leur petit appartement les cadeaux s'accumulent. "On a acheté des classeurs exprès. Tout est trié pour que Kévin puisse feuilleter les dessins et les lettres qu'il a reçu", raconte sa mère Myriam Bordet.

Kévin et sa soeur Mélanie feuillettent le classeur dans lequel sont rangés les dessins. © Radio France - Tim Buisson

Laurent Bordet, son père, reçoit même des appels la nuit de l'Angleterre. "J'ai du mal à comprendre l'anglais, mais ça fait chaud au coeur", confie Laurent. Petit à petit Kévin commence à lire les lettres qu'il reçoit. Ses parents se chargent de poster des photos sur Facebook pour remercier ceux qui ont participé. "On lit les cartes postales sans enveloppe avant d'ouvrir le reste lors de l'anniversaire de Kévin", explique Laurent.

Certaines lettres sont ornées de dessins. Celle-là va être affiché dans l'appartement de Kévin. © Radio France - Tim Buisson

Kévin a même reçu un maillot dédicacé de l'Olympique de Marseille, son équipe favorite. Il part d'ailleurs quelques jours dans la cité phocéenne avec sa sœur et son père ce week-end. Il sera reçu au Stade Vélodrome par un club de supporters qui a lancé une cagnotte pour lui. Une supportrice prénommée Samira a lancé une collecte d'argent sur Internet pour lui. Elle a récolté plus de 1 000 euros. Un beau cadeau d'anniversaire !

Les 31 colis reçus mercredi sont entreposés dans l'entrée de l'appartement. Le salon est déjà bien rempli. © Radio France - Tim Buisson