Grenoble : le téléphérique de la Bastille en travaux pendant un mois

Le mythique téléphérique de la Bastille à Grenoble est en travaux pour une durée d'un mois, le temps d'effectuer sa maintenance annuelle. Au programme : montage et démontage de poulie, dégraissage et inspection au peigne fin. Il rouvrira le 1er février.

Grenoble, France

Avis aux Grenoblois : vous ne pouvez pas emprunter le téléphérique de la Bastille pendant un mois, du 6 janvier au 1er février. Comme chaque année depuis 85 ans, il se refait une beauté. Des travaux de maintenance qui passent en revue toutes les pièces de l'imposante machine. Des travaux d'un coût de 40.000 euros, entièrement pris en charge par la régie du téléphérique.

Inspection de la poulie retour

Si les travaux ont lieu tous les ans, il y a une étape qui ne se produit que tous les 10 ans : le démontage et le remontage de la poulie retour. Cette énorme galette de métal qui permet la rotation des câbles et l'acheminement des bulles. "On suit un programme de maintenance imposé par l'État", explique le chef d'exploitation à la régie du téléphérique, Thibaut Conesa, "cette semaine on a déposé la poulie, changé l'axe et les roulements. Là on remonte et on contrôle."

Le téléphérique sera donc inutilisable pendant toute la durée des travaux. Mais ce n'est pas pour autant que la Bastille est inaccessible. "Il va falloir se chausser de bonnes baskets, mais ça se fait sans problème et c'est très agréable quand il fait beau", résume la directrice de la régie Patricia Gallois.