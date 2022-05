Grenoble : une torche des Jeux Olympiques 1968 acquise par le Musée Dauphinois, c'est historique !

En 1968 la flamme olympique avait parcouru prés de 7.000 km en France. Presque 55 ans plus tard, l'une des torches, en cuivre, ayant servi à ce relai, vient d'atterrir dans la collection du Musée Dauphinois. Elle a été présentée ce mercredi 18 mai.

La torche dans les mains du président du conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier © Radio France - Antonin Kermen

La torche des JO de Grenoble est rare, 33 exemplaires, et donc très chère : plus de 200.000 euros pour le record sur une vente aux enchères. Cette torche olympique a été donnée par la famille de Maurice Gleizes, ancien vice président du Comité d'organisation des JO de Grenoble. Elle sera exposée d'ici quelques semaines au Musée Dauphinois, déjà riche d'objets des jeux de 1968 mais qui n'avait pas de torche. "C'est une longue quête qui s'achève" dit Olivier Cogne, directeur du Musée Dauphinois. C'est en quelque sorte aussi une "anomalie" qui est réparée puisque "cette torche n'est plus donnée à voir au public dans notre ville depuis la fin de l'olympiade" précise-t-il.

Cette torche est offerte au musée départemental, non sans émotion, par la famille Gleizes © Radio France - Antonin Kermen