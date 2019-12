Montéa, une jeune habitante de Bagneux dans les Hauts-de-Seine a parodié le tube de Mariah Carey, "All I Want for Christmas is You", pour évoquer la grève des transports en Île-de-France. Sa reprise a déjà été visionnée des dizaines de milliers de fois.

Elle parodie Mariah Carey version grève des transports et c'est un carton !

Bagneux, France

Des dizaines de milliers de vues en moins d'une semaine. Montéa ne s'attendait pas à rencontrer un tel succès. "C'est un beau cadeau Noël", se réjouit cette jeune femme dont la parodie de Mariah Carey fait un carton.

L'inspiration lui est venue après une journée passée chez elle. "Je suis chargée de marketing digital. Je devais me rendre dans le 15ème arrondissement de Paris pour aller au travail et impossible de prendre le RER", se souvient-elle.

Le soir même, elle ne peut assurer un concert, faute de transports : "J'ai un peu craqué et donc j'ai voulu exprimer ça en chanson et d'en rigoler". Face au succès de cette version, la jeune femme se sent un peu déboussolée mais satisfaite.

"Une chose bizarre, c'est croiser des gens qui me sourient dans la rue et qui me demandent si je suis Montéa", confie-t-elle.

Répétera-t-elle l'opération prochainement ? Sans dévoiler le contenu, Montéa annonce une nouvelle vidéo en janvier.