Wasquehal, France

Soixante ans de mariage, ça se fête ! Un jeune couple originaire de Wasquehal, près de Roubaix doit bientôt célébrer ses "noces de diamant". Pour cela, les amoureux espèrent partir la semaine prochaine dans les Alpes-de-Haute-Provence avec enfants, petits-enfants et même arrières-petits-enfants. Soit, une quarantaine de personnes au total. Problème : leur aller-retour en train tombe en pleine grève.

Jacques et Marie-Lucie Fondeur (86 et 87 ans) ont ainsi décidé d'écrire directement à la SNCF. Et ce mercredi en fin d'après-midi... surprise ! Un membre du groupe leur donne un coup de téléphone. Jacques raconte la suite :

"J'ai été appelé, figurez-vous, par le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat et il m'a déclaré qu'il avait été très touché par notre lettre. Il était heureux de nous dire qu'il avait pris toutes les dispositions pour que nos deux TGV roulent normalement !"

"J'ai pas voulu exploser de joie bruyamment devant lui mais je lui ai exprimé toute notre gratitude, mon épouse et moi-même."