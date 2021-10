De très vieux livres découverts dans le grenier d'une ancienne mairie-école de Côte-d'Or

Une découverte qui fleure bon la IIIe République ! A Grosbois-en-Montagne, 110 habitants près de Sombernon, il y a quelques mois le nouveau maire Salvatore Meloni et des membres de son conseil municipal ont retrouvé dans les combles de l'ancienne mairie-école près de 130 vieux livres datant du 19e siècle pour les plus anciens ainsi que de très vieux objets comme une machine à écrire des années 1920 ou une antédiluvienne lanterne de projection. La mairie a exposé ces objets pour les montrer aux villageois avant de les remiser précieusement.

Thierry Bouilloux-Beyl a passé de longues journées à ranger tous les documents et les livres dans une armoire avec d'autres conseillers municipaux © Radio France - Thomas Nougaillon

Les incroyables trouvailles réalisées dans le vieux grenier du bâtiment qui abritait l'école et la mairie de Grosbois-en-Montagne en Côte-d'Or - Thierry Bouilloux-Beyl

Bientôt un musée dans le village

Elle projette désormais de créer un petit musée pour pouvoir les exposer et transmettre une partie de l'histoire du village aux nouvelles générations. Salvatore Meloni raconte cette découverte. "C'est un peu le fruit du hasard. Quand on a pris nos fonctions on a décidé de faire le tour des bâtiments publics pour faire une sorte d'inventaire. Et c'est tout naturellement que nous sommes montés dans cet ancien bâtiment qui abritait l'école et la mairie. En visitant tous les étages on s'est rendu compte qu'il y avait des objets fantastiques enfermés là-haut dans le grenier".

Les objets ont été exposés aux anciens élèves de l'école fermée dans les années 70, séquence émotion pour Marie-Thérèse Garnier, Michel et Margueritte Sarrazin et Anne Lachot (de gauche à droite) - Thierry Bouilloux-Beyl

Parmi ces objets figuraient de vieux documents qui dormaient depuis plusieurs décennies dans un grenier poussiéreux. Thierry Bouilloux-Beyl conseiller municipal a passé de longues journées à tout trier et ranger dans une armoire. "Nous avons trouvé une centaine de livres qui datent en moyenne de 1870 à 1900, des livres d'aventures, des livres d'histoire ainsi que de vieilles cartes scolaires. Tout un tas de documents un peu dépassés mais tout de même très intéressants pour rappeler l'ambiance de l'époque".

Parmi les objets retrouvés cette antique machine à écrire © Radio France - Thomas Nougaillon

Ou encore cette lanterne magique, ancêtre du projecteur de diapositives © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi ces ouvrages qui ont "tapé dans l'oeil" de Thierry, des livres qui traitent de "l'exposition universelle de 1889 avec de belles gravures sur la construction de tous les pavillons et de la Tour Eiffel, des livres un peu plus historiques comme celui du ministre de l'Education Nationale du régime de Vichy qui est assez intéressant dans son genre, un livre sur l'hygiène dans les campagnes ou encore cet ouvrage écrit par un médecin et qui décrit les méfaits de l'alcool et du tabac en 1870".

De vieux pupitres et une lanterne magique

Nos "élus-archéologues" ont aussi retrouvé du vieux mobilier scolaire dont des pupitres utilisés au début du XXe siècle, une vieille machine à écrire des années 20 ou encore une lanterne magique, ancêtre du projecteur de diapos. Tous ces objets ont été exposés aux villageois avant d'être précieusement remisés en attendant la création d'un petit musée qui pourrait voir le jour dans l'ancienne salle de classe.

C'est dans ce vieux grenier qu'ont été découverts tous ces objets - Thierry Bouilloux-Beyl

Egalement retrouvé dans le grenier ces vieux pupitres d'écoliers - Thierry Bouilloux-Beyl

Selon un archiviste des archives départementales, qui s'est rendu à Grosbois-en-Montagne, ces vieux ouvrages ne sont pas à proprement parler très rares ni très précieux. Mais ils sont tout de même remarquable par leur grand nombre et leur état de conservation. A Grosbois personne n'a connu ceux qui les ont rangé dans le grenier du bâtiment de la mairie-école. Tous ces vieux documents étaient totalement tombés dans l'oubli avant cette renaissance.

