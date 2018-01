Saint-Brieuc, France

"Les places partent très vite !", explique Coralie à l'accueil du Stade Fred Aubert. Il est 9h45 et la billetterie est ouverte depuis seulement un quart d'heure. "La petite tribune qu'on appelle la tribune d'honneur avec 950 places est déjà vendue, il n'en reste plus qu'un millier sur la grande tribune et 4000 en pourtour".

Ecoutez ici le reportage de Johan Moison sur l'engouement des supporters briochins pour les 16e de finale de la Coupe de France Copier

A l'extérieur la file d'attente s'allonge. "On ne peut pas manquer ça, on est huit de la famille à venir, mes deux gendres, mon fils, moi et les femmes qui suivent aussi", s'enthousiasme Gilbert. "On va encourager au maximum et j'espère que le résultat sera positif pour le Stade pour poursuivre encore l'aventure, ce serait formidable pour Saint-Brieuc".

Un supporter, Jean-Marie, achète treize places "pour des copains et moi".

"Je suis là par amour du football", ajoute Gérard qui vient de faire trois quart d'heure de route, il arrive de La Motte près de Loudéac. "Je pense que ce sera dur mais on ne sait jamais sur un match de Coupe, un "péno", une connerie comme ça, on ferme la porte et puis voilà !".

"J'ai été abonnée deux ou trois ans quand le Stade Briochin était en Division 2, ça va me faire un petit souvenir de revenir ici", poursuit Karine qui ne travaillait pas ce matin et qui a pu venir acheter deux places pour elle et son compagnon.

Émission spéciale dès 16h mardi sur France bleu Armorique

Dix cars de supporters lensois sont également attendus ici à Saint-Brieuc mardi.

Coup d'envoi du match à 18h30 ce mardi 23 janvier. Si vous n'avez pas de places, rassurez-vous, la rencontre sera retransmise en direct et en intégralité sur France bleu Armorique, émission spéciale dès 16h !