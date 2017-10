Grosse grève dans les transports, à Dijon, Fabrice Quenot a une solution pour vous éviter de galérer

Ce Dijonnais a lancé son activité de coursier il y a 13 mois. Il met son triporteur à votre disposition si vous avez besoin de vous déplacer cette fin de semaine. Les usagers du réseau Divia apprécierons: ce vendredi aucun tramway ne circulera.

C'est le genre de message qui ne peut pas passer inaperçu, surtout, les jours de grève! Fabrice Quenot, un Dijonnais de 33 ans, qui fait partie du réseau "mon coursier de quartier" a posté un message bien senti sur son Facebook... On peut y lire: "petits préavis de grève, ne soyez pas embêtés (...) n'hésitez pas à me contacter". Grâce à son vélo-taxi le jeune homme peut vous conduire d'un coup de pédale où voulez dans Dijon.

Fabrice parcourt jusqu'à 120 kilomètres par semaine et parfois ça monte comme ici rue Lamartine à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

13 mois que le jeune homme pédale dans les rues de l'agglomération Dijonnaise. Son vélo-taxi est équipé d'un toit et d'une carrosserie en plastique. Fabrice Quenot, s'est lancé dans l'aventure "mon coursier de quartier" parce qu'il est écolo et qu'il aime le sport. "Je suis menuisier de formation et il y a treize mois en arrière j'étais demandeur d'emploi. C'est pour cela que j'ai eu cette idée, j'ai créé mon emploi et même si je gagne moins d'argent j'en suis vraiment bien plus heureux". Fabrice ne gagne pas lourd chaque mois. "Cela peut varier entre 1 000 et 1 500 environ, sans enlever les charges bien sûr... Les charges enlevées c'est vrai qu'il ne me reste pas grand chose".

Originaire du Morvan le jeune homme a une formation de menuisier et d'électricien © Radio France - Thomas Nougaillon

Depuis 13 mois cet auto-entrepreneur parcourt entre 50 et 120 km par semaine au guidon de son triporteur à assistance électrique. Avec ce "monstre" de 140 kg Fabrice dit faire entre 5 et 20 courses chaque jour. 80% de sa clientèle est composée de séniors isolés ou de personnes handicapées. Sur la banquette arrière, une cliente qui est aussi une admiratrice du jeune homme et du concept. Elle s'appelle Dominique. "C'est un garçon sérieux, gentil, serviable (...) et puis il connaît pleins de chansons, le long du chemin on ne s'ennuie jamais avec lui!"

Le téléphone, son fidèle ami, pour se déplacer dans les rues de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec les grèves qui vont toucher le réseau Divia ce jeudi et surtout ce vendredi 20 octobre -aucun tramway ne circulera, il y aura en tout et pour tout 37% des départs habituels du côté des bus- Fabrice Quenot, espère récupérer quelques clients. "Les grévistes il en faut, ils ont quelque chose à dire, moi je suis indépendant, pendant leur grève il est possible que je récupère quelques clients qui pourraient devenir des clients récurrents c'est très bien pour moi".

Fabrice espère récupérer quelques clients à l'occasion des grèves sur le réseau Divia notamment © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour vous faire conduire par Fabrice Quenot comptez 2 euros par personne et par kilomètres + 2 euros de réservation. Pour le joindre, un téléphone: 06 24 03 15 87.