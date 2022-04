Grosses voitures, camion sur deux roues et mur de feu : un spectacle de monster trucks près du Mans

C'est un spectacle particulièrement impressionnant, encore plus pour quiconque a raté plusieurs fois son permis de conduire ou a du mal à faire un créneau ! À Ruaudin, près du Mans (Sarthe), plusieurs centaines de personnes ont assisté ce week-end à des shows de monster trucks : des gigantesques voitures. Si ces véhicules à la taille démesurée étaient le clou du spectacle, le public a profité de près de deux heures de représentation avec cascades à moto ou encore démonstration de dérapages.

Sur la piste, trois cascadeurs et un "monsieur loyal" pour animer l'évènement. Ils font tous partie de la même famille sarthoise. L'un des cascadeurs, Alexis Gatuingt raconte : "on passe en voiture à travers un mur enflammé, on roule sur deux roues avec un camion, et le final c'est d'écraser des bagnoles avec les monster trucks !"

Cascadeurs de générations en générations

Sans nul doute, certains enfants présents dans le public auront très envie d'imiter ce qu'ils ont vu. Mais cascadeur, ça ne s'improvise pas, explique Alexis Gatuingt : "on est cinq générations de cascadeurs, donc on commence tout petit. On commence sur les quads, et on finit avec les motos et les monster trucks. Il faut être un bon pilote, avoir un peu d'expérience dans la cascade pour conduire ça. Evidemment qu'il y a des risques ! On a des bras et des jambes cassés. Mais nous sommes passionnés, c'est pour ça qu'on n'a pas peur. C'est un loisir."

On a tous eu des accidents. Lui a des plaques dans les mains, moi aussi... C'est le risque du métier comme on dit ! Si on a peur il ne faut pas le faire, car c'est là qu'on se blesse - Romain Gatuingt, cascadeur

Le spectacle dure près de deux heures, environ 200 litres de carburants sont consommés. Et après la représentation, l'heure est aux réparation. "On doit remettre un embrayage sur un monster truck et on a deux BMW à réparer", liste Alexis. "Ca n'arrive jamais de terminer un spectacle sans casse !"

Après le spectacle, le public peut approcher les véhicules et se faire photographier à côté de ces "monstres". © Radio France - Cyrille Ardaud

"On ne voit pas ça dans la rue !"

C'est peut-être aussi pour ça que le public vient. Les enfants, comme Lenny, sont particulièrement ravis : "c'était un beau spectacle ! C'est un truc qu'on ne voit pas dans la rue comme ça !" Pour Christopher et Pauline, les parents : "c'était une bonne découverte ! Et puis ça permet de montrer aux enfants des choses qu'on ne voit pas dans la rue et qu'il ne faut surtout pas reproduire !"

Ces cascadeurs ne font pas que des spectacles, ils participent à des tournages de films et publicités comme cascadeurs ou en prêtant leur monster trucks. Pour leurs prochaines représentations, la famille Gatuingt recherche des épaves de voitures ou de camions. Vous pouvez les contacter sur leur page Facebook.