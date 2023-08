Grossouvre : les hobbits et les orcs investissent la halle métallurgique

La halle de Grossouvre abrite l'espace métal qui retrace l'histoire des forges métallurgiques aux prémices de la révolution technologique du début du XIXeme siècle. Ce thème du métal et de la mine est très présent dans l'oeuvre de Tolkien.

ⓘ Publicité

L'entrée de l'exposition Tolkien, voyage au coeur des Forges © Radio France - Michel Benoit

Deux à trois-cents objets de la saga sont exposés, des figurines des héros notamment. Ils sont prêtés par Grégory Gence, un collectionneur de Strasbourg jusqu'au 5 novembre. Un moyen d'attirer un public plus jeune à la halle de Grossouvre.

Des figurines du royaume des nains © Radio France - Michel Benoit

On entre dans l'exposition par le village des hobbits et plus particulièrement le bureau de Bilbon Sacquet : " C'est l'oncle de Frodo, le hobbit qui raconte toute l'histoire de son neveu, explique Frédéric Giraudon, animateur de la halle de Grossouvre. On a notamment recréé un hobbit à taille réelle puisqu'on sait que dans l'oeuvre de Tolkien, ils mesurent la taille d'un demi-homme ; ils marchent à pieds nus et ont des gros pieds poilus."

La mise en scène de la forge © Radio France - Michel Benoit

On passe ensuite dans le monde des Elfes, celui des hommes, le royaume du Mordor pour arriver dans l'univers des nains, le peuple le plus en rapport avec la halle de Grossouvre : " Les nains sont avant tout des mineurs et des forgerons, rappelle Frédéric Giraudon. Ils travaillent un métal précieux, le mithril pour en faire notamment des armures. On a le nain le plus célèbre, Gimli, avec son casque. Et on a une collection d'outils de forge pour bien plonger le visiteur dans l'univers de la forge."

Frédéric Giraudon, animateur à la halle de Grossouvre © Radio France - Michel Benoit

Pour chaque monde, des dizaines d'objets ou de figurines, certaines très marquantes : " Le fameux Golum qui répète sans arrêt dans la saga, Mon pécieux, mon précieux, décrit Frédéric Giraudon. On l'a en taille réelle, accroupi. Il domine la scène de la forge. II mesure 66 cm. C'est une pièce assez rare évidemment. "

Les visiteurs adorent se faire photographier à côté de cet orc menaçant © Radio France - Michel Benoit

L'oeil du Mordor surplombe toute la scénographie... Une inquiétante silhouette, épée à la main, vous escorte à la sortie : " C'est la statue géante de l'Uruk-Haï, grandeur nature décrit Frédéric Giraudon*. Un Orc à marque blanche. Les visiteurs aiment se faire prendre en photo ici puisqu'on a une statue grandeur réelle, très impressionnante."*

La halle de Grossouvre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

D'innombrables anecdotes sur la tournage de Peter Jackson, agrémentent les scènes : de quoi régaler les passionnés de la saga mais aussi les néophytes.