Guêpes, orvet, gendarmes : on les déteste mais ces sales bêtes sont utiles

Une guêpe utile mais accro. Un faux serpent plus que serviable. Des gendarmes très prévenants. Alors qu'on a tendance à les chasser, ces sales bêtes nous aident au quotidien.

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent. Parfois, on les chasse, on les déteste, on en a peur. En fait, elles sont aussi utiles qu'inoffensives.

La guêpe est une junkie

La guêpe a vraiment mauvaise réputation. Pourtant, au quotidien, elle prend soin de nous !

La guêpe est une chasseuse hors pair. Elle aime particulièrement les chenilles, mouches et araignées qui pullulent dans nos jardins. Selon son espèce, une guêpe peut capturer 1500 pucerons, manger 1000 mouches ou un millier de chenilles au cours de sa vie. Des indésirables dont elle nous débarrasse volontiers.

Merci la guêpe !

Une guêpe, c'est très mignon en fait © Getty

Ce qui nous pose problème, c'est qu'elle s'invite à partager nos repas et vient chiper viande ou poisson directement dans nos assiettes.

Mais il faut la comprendre. Si elle se comporte mal, c’est que la guêpe est une droguée. Elle est totalement accro au sucre. Elle le trouve dans les fruits et le nectar des fleurs.

D’ailleurs, la larve de guêpe l’a bien compris !

Quand l’adulte lui apporte de quoi la nourrir, la larve produit un liquide sucré. C'est une récompense dont raffolent les guêpes adultes. C'est ainsi que les jeunes obligent les adultes à les nourrir et, dans le même temps, à nettoyer nos jardins.

Il y a presque de quoi nous faire aimer les guêpes.

L'orvet n'est pas un serpent

Avec sa silhouette longiligne, il tente de nous faire avaler des couleuvres, mais l’orvet est en fait un lézard sans patte.

Comme les lézards, il n'a pas de paupière, il abandonne sa queue pour échapper aux prédateurs et il n'est absolument pas dangereux pour les humains.

L'orvet est un inoffensif lézard sans patte © Getty

Ce dont l'orvet raffole, ce sont les limaces ou les chenilles mais aussi les escargots et les araignées. Une bestiole parfaite pour nettoyer les potagers.

Plus utile que la couleuvre, moins dangereux que la vipère, l'orvet a pourtant de quoi surprendre quand on le découvre au hasard d'un bosquet. Mais attention, il ne faut ni le chasser, ni l'attraper puisque que l’orvet est protégé.

Tous comme les serpents, il est tout simplement interdit de les tuer.



Un gendarme protège votre jardin

Lorsque le gendarme débarque, c’est toujours avec des renforts. Dès le printemps, les arbres grouillent d’insectes rouge et noir.

Cette bestiole est de la famille des punaises, il va donc être tentant de s’en débarrasser. Grossière erreur !

Le gendarme, la star des enfants dès le printemps © Getty

À l'inverse des punaises, le gendarme ne pue pas. Et mieux encore , le gendarme n'est pas nuisible. Alors oui, il croque bien une feuille de tilleul par-ci par-là. Mais ce que le gendarme préfère, c'est boulotter des pucerons, ce qui est plutôt pratique. Il termine aussi volontiers des carcasses d'insectes morts, ce qui contribue à nettoyer jardins et potagers.

Le gendarme est lui aussi un véritable aide jardinier qu’il ne faut plus exterminer.

