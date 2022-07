Guérande : le prolongement des remparts crée la polémique

Les fameux remparts de Guérande s'agrandissent. 100 mètres de plus sont accessibles aux visiteurs depuis ce samedi matin. Plusieurs dizaines de personnes déambulaient déjà sur les remparts et observaient la ville de part et d'autre le jour de l'inauguration.

Le problème, c'est que du haut de ces murs de pierre, la vue donne directement sur les jardins de quelques particuliers qui se trouvent en contrebas, de quoi en agacer certains.

Une atteinte à ma vie privée

"Ca, c'est mon jardin, insiste Ludovic Rousseau. Propriétaire d'une jolie maison aux volets rouges à Guérande, entre la tour Sainte-Anne et la porte Vannetaise, les nouveaux remparts aménagés donnent directement sur son jardin. "C'est une atteinte claire à ma vie privée, s'indigne-t-il. "Comme il n'y a rien à voir de l'autre côté, la seule chose qui intéresse les gens, c'est de se pencher pour regarder chez les autres, savoir ce qu'ils font, s'ils se baignent, comment est leur intérieur, etc. C'est ce côté intrusif qui est absolument insupportable, pour moi."

Ce samedi, jour de l'inauguration de la nouvelle parcelle de remparts, plusieurs dizaines de touristes se succèdent. - Ludovic Rousseau

Cela fait 10 générations que cette maison se transmet dans la famille de Ludovic. Et même si c'est sa résidence secondaire, il tient à conserver sa vie privée.

Pour moi, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt individuel

Chaque année, ces remparts attirent plus de 25 000 visiteurs. La ville de Guérande souhaiterait atteindre 30 000 visiteurs d'ici un an. Ces murs de pierre d'origine, bâtis au Moyen-Age, représentent un patrimoine culturel unique.

Catherine Lacroix, adjointe à la culture, tient à valoriser cet héritage. "C'est l'intérêt général qui prime sur l'intérêt individuel pour moi, explique-t-elle. Tous les remparts ne sont pas accessibles, et très peu de riverains sont concernés par cette problématique. De plus, ces riverains ont des arbres qui les protègent des touristes curieux. Et puis, quand on se promène sur les remparts, nous ne sommes pas là à regarder dans les jardins des uns et des autres. En réalité, il n'y a rien à voir."

L'élue s'engage à rencontrer Ludovic pour discuter de la situation et trouver un compromis. De son côté, le Guérandais affirme avoir déjà engagé des procédures judiciaires contre la mairie.

Jusqu'à présent, sur une enceinte de 1300 mètres, vous pouviez visiter 285 m de remparts à Guérande, désormais 385 m sont accessibles pour six euros en visite libre, 8 euros en visite guidée.