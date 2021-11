Guérande : un arrêté municipal original pour faire ouvrir les usines de jouets du Père Noël

Si vous connaissez Guérande comme votre poche, vous le savez, il n'y a pas de fabriques de jouets. Mais c'est avec beaucoup d'humour que le maire de la commune a décidé de prendre un arrêté municipal pour l'ouverture des usines de jouets. "Bien que dissimulés dans les fougères ou derrière les talus, les usines de fabrication de jouets peuvent être aperçues par les habitants. Ainsi, il est attendu des Guérandaises et des Guérandais de ne pas déranger le travail des lutins de Noël s'ils tombent sur une de ces usines", peut-on ainsi lire.

Un peu de légèreté

'On est dans une période, vous le savez, un peu anxiogène au niveau de l'actualité. Le souhait était d'apporter un peu de légèreté", confie Guillaume Bollet, directeur de la communication. En misant sur la carte originale, décalée, le maire Nicolas Criaud et son adjoint à l'attractivité Xavier Fournier ont souhaité aussi se démarquer alors que de nombreuses communes proposent des animations "Noël" sur ce mois de décembre. Le lancement de celles de Guérande, c'est pour ce samedi 4 décembre.

Voilà donc le service communication à la recherche de la bonne idée depuis six mois. "On a pu voir que les communes de Ploemeur dans le Morbihan ou nos voisins de La Turballe avaient pris les années précédentes des arrêtés à peu près dans le même style (...) A La Turballe, c'était pour que la neige tombe au moment des illuminations de Noël. Cette question de l'ouverture des usines de lutins, vous disiez qu'il n'y en n'avait pas, maintenant, écoutez, c'est la magie de Noël sait-on jamais. Nous laissons aux Guérandaises et aux Guérandais, aux visiteurs de passage regarder si peut-être derrière les talus ou dans les pots de fleurs ils peuvent peut être voir des lutins en train de s'activer", précise le sourire dans la voix Guillaume Bollet.