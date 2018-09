C'est une première en France : plus de 80 pompiers venus de partout en France ont participé au Cross Fire Challenge, ce samedi 29 septembre à la caserne de Guéret. Une épreuve physique et très sportive, qui met les candidats en condition d'intervention.

Guéret, France

Pompiers professionnels et volontaires, hommes et femmes : ils sont plus de 80 à tenter le Cross Fire Challenge, ce samedi 29 septembre 2018. C'est un succès pour ce rassemblement, premier du genre en France.

Au programme de l'après-midi : un parcours chronométré, à réaliser avec casque, bouteille d'oxygène et tenue complète. L'objectif est de se mettre en condition d'intervention : tirer un dévidoir de tuyaux à la force des bras, monter cinq étages, transporter un mannequin ... Les premiers candidats se lancent vers 14h30.

Cross Fire Challenge : 80 pompiers venant de partout en France en compétition à la caserne de #Guéret. L'épreuve dure 3 à 5 minutes mais s'avère extrêmement éprouvante physiquement ! Top départ des premiers candidats. pic.twitter.com/IA06jgQuGl — France Bleu Creuse (@FBCreuse) September 29, 2018

L'épreuve ne dure que quelques minutes, mais s'avère redoutable sur le plan physique.

Cross Fire Challenge à la caserne de #pompiers de #Guéret : 5 étages à pied, câbles sur l'épaule... Et c'est reparti ! L'épreuve montre tout ce qu'un pompier peut être amené à faire pendant une intervention. pic.twitter.com/jGcC6TVkol — France Bleu Creuse (@FBCreuse) September 29, 2018

"Chacun travaille différemment, donc l'idée est de partager tous ensemble" - Benoît Coulaud

Benoît Coulaud est à l'origine de cette demi-journée inédite. "Comme je suis vraiment sportif et que je me déplace un peu partout en France, je me suis dit que ce serait bien d'organiser quelque chose comme ça à Guéret, vu que ça n'existe nulle part ailleurs en France", précise ce sapeur-pompier professionnel de 32 ans. "C'est sportif mais c'est aussi du partage ! Chacun travaille différemment dans sa caserne, donc l'idée est de partager tous ensemble." Le Guérétois le fait déjà à sa manière : il réalise des vidéos de sport sur Internet depuis trois ans, sous le pseudonyme de Strike Workout.

Benoît Coulaud réalise des vidéos de sport sur Internet, sous le pseudonyme de Strike Workout. Sur Facebook, il est suivi par 35 000 internautes. © Radio France - Simon de Faucompret

Se dépasser physiquement

Les candidats s'élancent deux par deux. Certains s'avouent un peu stressés, mais ce n'est pas le cas de Fabien, un jeune pompier volontaire venu de Narbonne, dans l'Aude : "On est quand même beaucoup sur le côté ludique, amusant de la chose", sourit-t-il quelques instants avant de participer. Pourtant, il reste concentré car "ce sont des manœuvres qu'on peut retrouver en intervention".

Un autre jeune pompier volontaire de 18 ans, Willy, a lui aussi tout donné dans ce parcours épuisant. "Il faut envoyer la came", souffle-t-il quelques secondes après la fin de l'épreuve. "C'est une bonne expérience, je suis vraiment content. Je l'ai fait pour moi, pour me dépasser physiquement. C'est quelque chose à faire une fois dans une vie !"

Pour l'occasion, la caserne a été ouverte au public : plusieurs dizaines de personnes sont venues par simple curiosité, ou pour en apprendre davantage sur le travail des sapeurs-pompiers.