Guéret : des dinosaures grandeur nature s'installent au Hall de l'Agriculture

Vous êtes passionnés par les dinosaures ? Jurassic Park est votre film préféré ? Ne cherchez plus, il y a tout ce qu'il vous faut à Guéret. Ce week-end des 23 et 24 septembre, l'exposition "Le Règne des dinosaures" s'installe Hall de l'Agriculture, et promet d'en mettre plein les yeux aux petits et aux grands.

Des modèles grandeur nature et animés

Une vingtaine de modèles sont exposés : T-Rex, vélociraptor, carnator...

Et certains bougent ! Des animatroniques, c'est-à-dire des dinosaures en latex, robotisés et articulés sont disposés dans tout le hall, grandeur nature. "Les pattes, la tête, les jambes, la queue" détaille Leslie Falck, la directrice d'Expo Découverte. "Avec cette exposition, on est obligés de s'adapter : à la technologie, mais aussi aux découvertes scientifiques. Par exemple, on a su il n'y a pas si longtemps que les dinosaures n'étaient pas tous des reptiles, certains avaient des plumes, alors on a commandé un modèle à plumes".

Une exposition ludique, avec des panneaux explicatifs et un quizz pour les enfants. © Radio France - Marie Dorcet

Et le clou du spectacle, c'est Blue, le dinosaure phare de la franchise Jurassic World, qui lui... se déplacera au milieu des visiteurs. "C'est une copie conforme du modèle qui a servi pour le film" détaille Leslie Falck, "et quelqu'un peut se mettre dedans pour le faire avancer".

"Il y a beaucoup d'enfants incollables sur les dinosaures"

L'exposition se veut avant tout ludique : des panneaux explicatifs devant chaque modèle, un documentaire, et un quizz pour les enfants, avec à la clé leur diplôme de petit paléontologue. De quoi créer des vocations, ou en tout cas de renforcer des passions. "Les dinosaures, sont très populaires, surtout auprès des enfants. Il y en a beaucoup qui connaissent très bien le sujet" explique Tony Kilsing, l'autre gérant. "Ça m'est même arrivé de me faire corriger pendant des explications par des enfants" sourit-il. Lui-même est un passionné, c'est d'ailleurs en découvrant Jurassic Park, enfant, qu'il s'est intéressé aux dinosaures. Il a créé l'exposition il y a vingt ans, pour la proposer à travers toute la France.

Normalement, les dinosaures de l'exposition ne mordent pas.. mais ils bougent et font du bruit ! © Radio France - Marie Dorcet

"Le règne des dinosaures", exposition au Hall de l'Agriculture de Guéret, samedi 23 et dimanche 24 septembre.

Ouverture : 10h-12h et 14h-18h.

Tarifs : 8€ pour les enfants, 10€ pour les adultes.